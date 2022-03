Las tristezas de Nicaragua

Marzo 27, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-27

Por:

Editorial .

Como era de esperarse, el gobierno de Nicaragua destituyó a su embajador ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields. Sin embargo, esa decisión solo sirve para profundizar el desprestigio de un régimen dictatorial construido alrededor del matrimonio Ortega, empeñado en perpetuarse en el poder.



Al denunciar la manera en que se asfixian sus libertades en su país días antes, el embajador McFields había declarado en una sesión de la OEA: “Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible”. Y por si quedara dudas sobre su posición que refleja lo que está sucediendo en su nación, agregó: “La gente de adentro del gobierno y la gente de afuera está cansada; cansada de la dictadura y de sus acciones, y cada vez van a ser más los que digan ‘basta’”.



Esa es la última de las reacciones que produce lo que es ya una grotesca reproducción de la longeva dictadura de la familia Somoza, precisamente la que ocasionó la revolución sandinista para derrocarla y lanzó a Daniel Ortega al estrellato. Hoy, ese líder libertario de entonces es símbolo de la corrupción, el abuso del poder y la persecución contra la libertad. Se ha hecho reelegir cuatro veces, ha metido a la cárcel a quienes trataron de ser sus rivales en la última y mantiene un grupo armado dispuesto a acallar cualquier oposición.



Esa suma de arbitrariedades llevó al embajador a denunciar a quienes lo escogieron como su vocero ante la OEA. Pero, de nuevo, el organismo panamericano creado para defender la paz y la libertad, que tiene una de las declaraciones más profundas para proteger la democracia, se muestra impotente para actuar contra la tiranía de Ortega y su mujer.



Y entre tanto, Cristina Chamorro, periodista y excandidata a la presidencia para competir con Ortega, fue condenada a ocho años de prisión acusada de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. Es decir, los jueces que maneja el dictador le endilgaron los delitos que comete el régimen con lo cual consiguen aumentar la condena y el desprecio que padecen en el concierto internacional y que parece tenerles sin cuidado.



Por ello cobran tanta importancia las denuncias de MacFields ante la OEA: “Desde el 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple tuit, un comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos. No hay uno solo. No existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes, sino poderes fácticos”.



Pese a los reclamos de la comunidad americana defensora de las libertades, Ortega le ha marcado a su nación un camino triste y denigrante que le lleva al aislamiento, la condena a la pobreza y es rehén de las ambiciones personalistas de quien traicionó los principios del movimiento sandinista. Así lo expresan ya sus propios funcionarios, como lo hizo quien fuera su embajador ante la OEA.