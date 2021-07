Las obras eternas

Julio 04, 2021 - 11:55 p. m.

2021-07-04

Por:

Editorial

El anuncio del reinicio de las obras viales del Valle que debieron pararse durante los dos meses que duraron las protestas y bloqueos, o que han avanzado muy poco durante este tiempo de pandemia, debe ir acompañado de fechas concretas para su finalización. Son proyectos que llevan años sin que se entreguen y que además han tenido sobrecostos importantes.



En el Valle se volvió costumbre que se anuncien las obras de infraestructura, se tomen las fotos con los contratistas, se comprometan con los tiempos de entrega y terminen siendo una decepción. Lo que debía hacerse en meses dura años y se convierte en muchos casos en un barril sin fondo para las arcas del departamento y de los municipios.



Por ejemplo, entre los siete proyectos que se retoman está el puente de Juanchito que se comenzó hace tres gobernaciones, siete años y apenas si avanza en un 43%. El primer contratista dejó botada la obra aduciendo problemas financieros y se debió hacer una nueva licitación, con el retraso que ello generó. Si se suman los líos con la adquisición de predios y las protestas de quienes reclaman indemnizaciones, el resultado es una década de decepciones. Por esa razón la comunidad reclama y lo hacen quienes circulan por la vía, más de 35.000 vehículos al día.



A la ampliación de la antigua carretera Cali-Yumbo no le ha ido mejor. Los recursos fueron aportados por la Nación para una vía de alta circulación que ya era obsoleta y el primer tramo entre Menga y Gecolsa, adjudicado a los mismos contratistas que abandonaron la construcción del puente de Juanchito, se inició en agosto de 2017 para ser entregado ocho meses después. Hoy sigue inconcluso.



Lo mismo pasa con el tramo entre Gecolsa y el Crucero Dapa, que si bien avanza en un 97%, tres años después está inconcluso y ha demandado varias adiciones presupuestales. Pero los entre 25.000 y 30.000 vehículos que a diarios circulan por ahí padecen las incomodidades propias de una obra que aún no se sabe cuándo terminará.



De igual manera, la ampliación de la carretera entre Cali y Candelaria avanza lentamente. Aunque el retraso de casi un año se le puede endosar a las dificultades por la pandemia, esa vía es una de las que registra mayor accidentalidad en Colombia, además de ser una de las más congestionadas de la región por atravesar zonas con gran densidad de habitantes.



Lo que no puede continuar es que las obras de infraestructura vial en el Valle se vuelvan eternas, y que los responsables de los retrasos y de los sobrecostos que ellos generan, se queden sin responder ni reciban las sanciones que corresponde. Las entidades encargadas del control de los recursos públicos y quienes los administran también deben responderles a los vallecaucanos.



Ahora que la normalidad ha retornado, los paros y bloqueos se han levantado y la pandemia no se puede usar más como excusa, que se haga claridad sobre esos proyectos, más allá de los comunicados que anuncian soluciones y promesas que no se cumplen. Al Valle hay que cumplirle, los recursos son de los ciudadanos y no puede seguir la morosidad en la construcción de obras claves para los vallecaucanos.