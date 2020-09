La verdad de Hidroituango

Septiembre 08, 2020 - 11:55 p. m. 2020-09-08 Por: Editorial .

Varias semanas lleva el debate entre el Alcalde de Medellín, la dirigencia privada de Antioquia y lo que ocurre en las Empresas Públicas de Medellín. Sin pretender inmiscuirse en esa polémica de carácter regional y político, debe recordarse que uno de sus puntos más importantes es la situación de la represa de Hidroituango, uno de los pilares futuros de la generación de energía para toda Colombia y que sigue dando motivos de preocupación.



El último episodio se relaciona con la publicación de un informe de expertos internacionales de reconocida experiencia y conocimiento, enviado por las reaseguradoras de Hidroituango a pedido de la Junta directiva de EPM. Según ese informe, entregado el 2 de agosto de 2019 y publicado por la emisora W radio el pasado lunes, los problemas de diseño, supervisión y construcción ocasionaron el desastre que se produjo a partir de mayo del mismo año y que aún hoy genera interrogantes sobre el proyecto.



Las afirmaciones allí consignadas son de la mayor gravedad como para seguir considerando que lo que sucede debe ser tratado solo por las entidades y autoridades directamente interesadas o involucradas. Y como para pensar que es un asunto de disputas políticas que sí existen.



Como se ha afirmado en muchas oportunidades, la hidroeléctrica no es un problema sólo de sus propietarios ni de los organismos regionales y locales que promovieron y están ejecutando la obra. Que existan discusiones entre ellos por las razones que sean, no puede llevar a que se desconozca la importancia que tiene para todo el país y el efecto que puede producirse en caso de que por cuestiones técnicas, políticas o de cualquier orden se sigan presentando inconvenientes que demoren o lleven a suspender su ejecución.



Por lo tanto, y ante el descubrimiento del informe, ya es hora de que los organismos de vigilancia sobre la actuación del Estado y el manejo del patrimonio público, de control del sector energético y de investigación administrativa y de todo orden, procedan con presteza para aclarar lo que ha sucedido con el proyecto y lo que será su futuro. Y que quienes de una u otra manera han participado en su construcción tengan la oportunidad de responder por sus actuaciones, partiendo de la presunción de inocencia que debe acompañarlos.



Es en ese escenario institucional y no en los micrófonos, en los medios de comunicación y las redes sociales o en los espacios dedicados a la política donde debe resolverse y aclararse lo que es ya de interés nacional y puede afectar a millones de colombianos. Infortunadamente, el conflicto que hoy se presenta ha puesto en duda el modelo de colaboración entre los gobernantes de Medellín y de Antioquia, el empresariado de esa región, la academia y sectores representativos de la sociedad. Por sus innegables resultados positivos, ese esfuerzo debe continuar para bien de los antioqueños.



Pero también debe conocerse de una vez por todas la verdad sobre lo que ha ocurrido en Hidroituango, sobre las medidas que se han tomado para corregir las fallas detectadas por el informe revelado y sobre el futuro de un proyecto que afecta en forma directa al resto de Colombia.