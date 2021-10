La verdad de Emcali

Octubre 26, 2021 - 11:55 p. m.

2021-10-26

Por:

Editorial .

Luego de múltiples solicitudes, quejas y memorandos pidiendo la presencia de los organismos de control del orden nacional para revisar lo que ocurre en las Empresas Municipales de Cali, la Contraloría General de la Nación decidió asumir el control preferente sobre todas las actuaciones de esa entidad en los últimos dos años. Es la oportunidad para darle la transparencia que exige la ciudadanía en el manejo de uno de los patrimonios más grandes del Valle que pertenece a todos los caleños.



La decisión sobreviene luego de que la Plenaria del Concejo solicitara al organismo nacional que revisara lo ocurrido en tres de los contratos firmados por Emcali, que han causado grandes inquietudes y cuya explicación no ha sido suficiente. Algo más encontró la Contraloría para que llegue a la ampliación de ese control preferente a todas las actuaciones de los últimos meses, donde la polémica, y las informaciones precarias a la ciudadanía han sido la nota predominante.



Esa actuación está enmarcada en la ley y responde al deber de vigilar el correcto manejo de los bienes y empresas públicas y por sí sola no significa una condena a los administradores de una entidad que no es propiedad de los grupos y coaliciones políticas o de los gobernantes de turno. Por el contrario, es la oportunidad para que se conozca toda la verdad y se despejen las dudas sobre asuntos tan polémicos e innecesarios como la contratación del alumbrado público el pasado mes de diciembre y el manejo del gasto de los contratos que como los de consorcios Clasificación Puerto Mallarino y Renovación Puerto Mallarino que suman $6.800 millones, fueron adjudicados por invitación y luego se descubrieron los propietarios de las empresas que los forman.



Y como esas, hay muchas más actuaciones que han despertado la inquietud de sectores importantes de la ciudadanía y de la opinión pública, pese a lo cual recibieron pocas respuestas de la Gerencia de Emcali. Tal es el caso de la ampliación del objeto social de la entidad y el convenio interadministrativo con el municipio que pretendía ejecutar los más de $180.000 millones del programa de renovación vial en Cali, el que celebró con la ERT en liquidación, para tercerizar servicios de comunicación, o las no muy claras situaciones que llevaron al retiro apresurado del gerente comercial de Emcali.



La medida implica suspender la jurisdicción de la Contraloría Municipal sobre la entidad más importante de la administración de Cali. Lo cual crea expectativas sobre la actuación de una institución cuya cabeza es elegida por las mayorías del Concejo Municipal, y genera preocupación en la ciudadanía sobre el papel que desempeña en la protección del patrimonio municipal y la distancia que debe guardar con sus electores en el cumplimiento de su deber.



Luego de meses de interrogantes y respuestas a medias, la Contraloría General de la Nación asumió el deber de darle claridad a lo que ha sucedido durante los últimos dos años en el manejo de los bienes y recursos de Emcali. Es de esperar que de esa actuación salga a relucir la verdad de lo ocurrido, para tranquilidad de los caleños.