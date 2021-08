La tragedia no es solo de Haití

Agosto 16, 2021 - 11:55 p. m.

2021-08-16



Editorial .

Pocos países, por lo menos ninguno de América, han padecido la mezcla de desgracias naturales y de instituciones para defender a sus habitantes, como Haití. Es la tragedia de una nación que se extiende a toda la humanidad por su incapacidad o indiferencia para darle soluciones y ofrecerles a los haitianos la posibilidad de una vida decente y de un país en orden.



Hace once años, un terremoto destruyó a Haití y mató a cerca de 300.000 personas. Pero de mucho tiempo atrás, una serie de dictaduras y gobiernos corruptos que sucedieron continuas invasiones había acabado con cualquier posibilidad de tener instituciones serias, confiables y efectivas para conducir esa nación hacia la prosperidad que esperan sus ciudadanos. A cambio se impuso la arbitrariedad, la violencia, la ignorancia y la rapacidad que devoró sus riquezas públicas y permitió el arrasamiento de su precaria economía.



Ahora, y en menos de un mes, Haití ha soportado el asesinato de su presidente, el desmantelamiento de lo que queda de gobierno, un terremoto que deja de nuevo miles de víctimas y a los haitianos sin protección. Para completar, por encima de ese país está pasando una tormenta tropical que acabará en inundaciones, derrumbes, más destrucción y menos posibilidades de atender a las víctimas.

La lista de desastres hunde sus raíces en la historia de Haití, y a diferencia de sus vecinos que han padecido la frecuente embestida de la naturaleza, este país no tiene cómo defenderse ni la capacidad para recuperarse. Y sólo espera que la comunidad internacional acuda a socorrer a las víctimas, aunque ya se sabe que muchas de esas ayudas se perderán en los vericuetos de la corrupción.



Como Estado soberano, Haití pertenece a la ONU, a la OEA y a todos los escenarios internacionales. Pero estos organismos, que se dedican a gestionar la política y los estudios que justifican sus pesadas burocracias, poco hacen para tratar de darle salidas dignas y permanentes a un pueblo de once millones de seres humanos. Como consecuencia, cada que se presenta un cataclismo como los que se están repitiendo por estos días apenas aparecen las ayudas que siempre son insuficientes en cantidad, calidad y en tiempo para permitir que los haitianos tengan futuro y puedan superar su tragedia.



De resultas, miles de haitianos son expulsados de los países donde viajaron en busca de trabajo y ahora deambulan por las carreteras de Suramérica en busca de una salida hacia los Estados Unidos, huyendo de la miseria que padece su país. Es la migración causada por la desesperanza y la imposibilidad de tener soluciones en su propia patria, que los convierte en parias mientras aumentan los problemas sociales causados por la pandemia y las limitaciones en países como Colombia.



La tragedia que en el momento padece Haití necesita de la solidaridad, la caridad y el apoyo del mundo. Pero ante todo reclama que la comunidad internacional asuma el deber de construir las condiciones necesarias para asegurar la dignidad y el futuro que merece el pueblo haitiano como parte de la especie humana.