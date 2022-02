La seguridad para Cali

Febrero 20, 2022 - 06:55 a. m.

2022-02-20

El pasado jueves fue presentada la nueva estrategia de las autoridades locales y la Fuerza Pública para enfrentar lo que sin duda es uno de los más graves problemas de Cali: el crecimiento de la delincuencia, de los eventos que atentan contra la convivencia y el orden público y la sensación de inseguridad que expresan sus habitantes.



La Alcaldía de Cali presentó el Plan de Seguridad y Gobernabilidad para el 2022, que tiene como objetivo robustecer la presencia institucional en las 22 comunas y 15 corregimientos de la ciudad, la recuperación de los sitios públicos, detener las agresiones a agentes de tránsito, y la realización de jornadas pedagógicas sobre la gestión del riesgo y la intolerancia en diferentes espacios de la capital vallecaucana.



Tal estrategia responde al crecimiento de hechos que vistos en su conjunto se han convertido en motivo de alarma. Según el secretario de Seguridad, en los primeros dos meses del año creció en un 20 % la violencia intrafamiliar y los homicidios causados por la intolerancia aumentaron en un 28%. Además, y de acuerdo con el alcalde Jorge Iván Ospina, durante las seis semanas del 2022 se han presentado siete casos de agresión a los guardas de Tránsito que se encontraban cumpliendo con su deber.



A esas cifras debe sumarse la permanente invasión de los carriles del MÍO por conductores que ignoran las normas, incluidos casos como el del motociclista que atacó un bus del sistema porque le reclamaron su actuación. Y no pocos eventos en los cuales se invade el espacio público, se celebran fiestas en las calles sin ninguna autorización, causando molestias a los vecinos y desafiando las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.



El desafío es grande y lleno de dificultades. Para enfrentarlo con decisión, el Gobierno Municipal, la Policía Metropolitana y el Ejército realizaron una parada en el parque Panamericano con centenares de soldados y policías. Allí se hicieron anuncios sobre la inversión de $31.000 millones en recursos logísticos y acciones dirigidos a recuperar la confianza y la tranquilidad de los caleños.



Esa gestión es necesaria para recuperar la seguridad y para que tenga el éxito que todos los caleños esperamos será fundamental la colaboración de la ciudadanía. No habrá tranquilidad si no existe tolerancia y convivencia entre los miembros de la sociedad para evitar que los conflictos terminen en tragedias o crímenes que a su vez desatan respuestas violentas. O si los problemas familiares son fuente de agresiones que siembran en los jóvenes y adultos la semilla de la intolerancia.



Por ello, ante todo debe recuperarse la disposición de los caleños y la actitud colectiva para aceptar a las autoridades como los intermediarios necesarios para mantener la concordia y resolver los conflictos. Es el caso de los guardas de tránsito y las normas sobre la materia que ante todo son vehículos para preservar la integridad y la concordia.



Devolverle la seguridad y la convivencia en Cali, es tarea de todos. Para ello se requiere en primer lugar recuperar la confianza en las instituciones y en los gobernantes como guías de la sociedad.