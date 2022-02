La seguridad de Cali

Enero 31, 2022 - 11:55 p. m.

2022-01-31

Por:

Editorial .

El ataque con granada de mano en la Autopista Suroriental con Transversal 26, que el pasado viernes dejó a un civil y dos integrantes de la Policía Metropolitana heridos, es la continuidad de una estrategia para amedrentar a la ciudadanía y generar la sensación de debilidad frente al terrorismo. Ante la sucesión de hechos cometidos en los últimos meses, se hace necesario insistir en la obligación del Estado en todos sus niveles de responder a los autores, además de proteger e informar a los caleños sobre lo que está sucediendo.



Los antecedentes en el último mes así lo demandan: un camión de la Policía atacado con una bomba el 7 de enero en Puerto Rellena que dejó 15 uniformados heridos; el hallazgo la semana anterior de 200 kilos de los explosivos anfo y pentolita en un cañaduzal al oriente de Cali; y todos aquellos hechos que se cometieron en las épocas del paro del 28 de abril, indican a las claras que la capital vallecaucana es objetivo de quienes pretenden sembrar el miedo, justificando sus atentados con mentirosas consignas políticas o de reivindicación social.



Eso es terrorismo sistemático que genera intranquilidad en la ciudadanía y hace preguntar qué está pasando en la capital del Valle con la seguridad, quién o quiénes están detrás de esos hechos, si está relacionado el primero de los sucesos que se le atribuyó al ELN con el hallazgo del material explosivo o con la granada en la Autopista. ¿Se trata de un plan contra la ciudad? ¿Son cuentas de cobro de organizaciones criminales o de delincuentes comunes?



Tantas inquietudes deben tener respuesta y no solo de parte de la Policía o de las Fuerzas Militares. Se sabe cuál es el desafío que están enfrentando Cali y el departamento del Valle, que sufre por igual y a diario ataques de grupos ilegales en varios municipios o en sus zonas rurales, por lo que ya no es un problema que hay que describir sino ver cómo se enfrenta y cómo las autoridades civiles van a proteger a sus ciudadanos.



Cuál es la estrategia para recuperar la tranquilidad de la ciudad y cuáles las acciones que se van a adelantar contra la delincuencia organizada cualquiera sea su denominación, es lo que debe liderar el Gobierno municipal. La situación es en extremo grave y no se arregla con retórica ni hablando de estallidos sociales, sino respondiendo con efectividad al problema y escuchando las inquietudes de los ciudadanos que se ven afectados y están atemorizados, lo que repercute en la confianza en Cali y en dificultades crecientes para su desarrollo.



Es un ambiente de inseguridad que genera zozobra, hace daño y tiene efectos sobre las actividades sociales y económicas, así como en la confianza que tanto se necesitan en momentos de reactivación. No basta con militarizar a Cali o con decirles a los ciudadanos que tienen que ayudar a buscar las soluciones mientras no se haga el esfuerzo por escucharlos y orientarlos.



A los caleños hay que devolverles la confianza en sus autoridades, que crean en ellas y que sientan que pueden ser protegidos tanto por la Fuerza Público como por quien los gobierna y tiene el deber de velar por su seguridad.