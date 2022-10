La respuesta terrorista

Al parecer, los avances de los ejércitos de Ucrania en la recuperación del territorio invadido por Rusia están llevando a escenarios en los cuales la destrucción llega en forma de misiles que golpean ciudades densamente pobladas. Como en la Segunda Guerra Mundial, el ataque indiscriminado contra la población civil la convierte en rehén de la furia y la ambición por mantener una invasión rechazada por la inmensa mayoría del planeta.



Hace cinco días, y en medio del empuje que ha liberado miles de kilómetros cuadrados en las zonas invadidas desde marzo por los ejércitos rusos, se produjo la voladura del gigantesco puente de Kerch que une a Rusia con la península de Crimea, anexada en 2014 por el gobierno de Vladimir Putin con argumentos poco convincentes y basado en su poderío militar. La obra, una de las más importantes desde el punto de vista de la ingeniería en los últimos tiempos, era también un corredor de gran importancia logística para abastecer las tropas invasoras.



Con ello se generó además un efecto publicitario de alto valor que se suma a las derrotas infligidas al ejército ruso por el de Ucrania durante las semanas recientes. La mezcla de valor y fortaleza de este último y el constante suministro de material bélico de parte de Occidente contrasta con el desánimo que muestran sus rivales y el constante reclamo por la precariedad en así dotación, así como las dificultades para manejar lo que al principio denominaron como una operación especial y hoy es una guerra en la cual está comprometida la capacidad de Rusia para ganarla, o siquiera para evitar lo que sería una derrota monumental.



La respuesta de Putin a esa voladura, sin duda un acto terrorista contra un objetivo de alto valor estratégico, fue por lo menos criminal. Al ordenar el disparo de cientos de misiles contra los barrios de Kiev y de varias ciudades ucranianas desató el terrorismo contra la población civil, como si con ello lograra vengar los desastres que ha venido acumulando su poderoso ejército de invasión en el último mes.



Decenas de muertos entre personas no combatientes y desprevenidas, daños incalculables y la indignación del mundo libre han sido los frutos que ha cosechado el presidente de Rusia por lo que no puede calificarse como un acto que se enmarca en el Derecho Internacional Humanitario. Además de una venganza para tratar de mostrar fortaleza en momentos en los cuales el ejército ruso está en retirada, ordenar la andanada de misiles fue un ataque terrorista dirigido a destruir una nación y no objetivos militares, sin importar las consecuencias.



Queda claro entonces que el presidente Putin está cada vez más acosado por los malos resultados que ha tenido el ejército de Rusia en la invasión a Ucrania, así como por el descontento creciente en sus círculos cercanos por el impacto adverso de lo que en principio se planteó como una operación menor. Y no sería de extrañar que se arriesgue a usar armas nucleares para evitar la derrota que temen los dueños del poder en su país. Por ello, la búsqueda de una negociación es más que necesaria para todo el mundo.