La ‘reelección’ del tirano

Noviembre 09, 2021 - 11:55 p. m.

2021-11-09

Por:

Editorial .

Cinco años más durarán Daniel Ortega y su mujer en la presidencia de Nicaragua. Luego de un proceso electoral falseado, sin oponentes, y con el resultado anticipado, la dupla cumplió los rituales que le dan apariencia de democracia para atornillarse en el poder y ser reconocida como representante de su país.



Debieron encarcelar siete candidatos y decenas de empresarios, de intelectuales y cualquier persona que no estuviera de acuerdo con su perpetuación; persiguieron a la prensa libre y reprimieron cualquier intento por expresar oposición a su interés por quedarse, por lo cual Ortega recibió la confirmación de un sistema electoral de su bolsillo.

Según los datos, el personaje y su mujer recibieron el 75% de los votos, como si trataran de mantener el pudor al no declarar la unanimidad y para que no digan que hubo aclamación de quien lleva quince años mangoneando a Nicaragua.



Observadores serios indican que en esa elección se produjo una abstención del 81%, lo que debería reconocerse como el rechazo de la inmensa mayoría de los nicaragüenses a la dictadura impuesta por uno de los más representativos jefes del Socialismo Siglo XXI. Pero a Ortega y a doña Rosario les tiene sin cuidado, mientras sus socios de Venezuela, Cuba y Bolivia lanzaron las campanas al aire para celebrar el triunfo de lo que ellos llaman democracia, y la derrota del “imperialismo”, en lo cual fueron respaldados de prisa por Rusia.



Ahora les queda un problema a los integrantes de la Organización de Estados Americanos, el de tener que reconocer y recibir en su seno a los representantes de esa dictadura que usurpa y falsea la democracia.

Claro, habrá el respaldo de los pocos que militan en la ideología impulsada por cubanos y venezolanos para que los enviados del dictador ocupen las oficinas en Washington. Pero en general habrá un rechazo rotundo, aunque con poquísimas posibilidades de aplicar las sanciones que fueron aprobadas en el 2001 para defender la democracia en el continente.



Y se producirán o se aumentarán las sanciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea contra Ortega y su régimen, lo que repercutirá en la situación del pueblo de ese país, aumentado la pobreza y la falta de oportunidades. Por supuesto, crecerá la diáspora de nicaragüenses que huyen de la violencia y la miseria, la misma exportación de nacionales mediante la cual se han defendido las tiranías de Cuba y Venezuela.

Serán entonces otras razones para mostrar al “imperialismo” como el causante de la miseria originada en la dictadura de Ortega. Y con ello se pasearán por el mundo, o tendrán un lugar en los organismos internacionales que defienden la libertad y los derechos humanos, mientras su nación cae en la miseria, sometida a tener que respaldar la dictadura para recibir una libreta de racionamientos o una caja de comida, aunque su contenido sea escaso.



Otros cinco años más, hasta completar veinte, estarán Daniel Ortega y su mujer en la presidencia de Nicaragua. Otro quinquenio perdido en manos de una dictadura que asfixia a un pueblo que como pocos en América ha luchado por su libertad.