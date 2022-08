La protesta en Panamá

Julio 31, 2022 - 11:55 p. m.

2022-07-31

Por:

Editorial .

Con un deterioro innegable en la credibilidad de sus instituciones y el descontento que desencadena la inflación y la crisis causada por la pandemia del Covid-19, Panamá vive una oleada de protestas. Y las actuaciones de las autoridades para contenerla no parecen tener el efecto que buscan los subsidios decretados para moderar el alza de los combustibles, de los alimentos y de un desempleo que se disfraza con empleos informales.



Hace una semana, comunidades indígenas se tomaron las vías en la frontera con Costa Rica, mientras en los centros urbanos con su capital a la cabeza fueron escenario de marchas y protestas de parte de sectores sindicales, educativos y sociales. En el país más rico de Centroamérica que recibe tres mil millones de dólares anuales de su activo más importante, el canal interoceánico, donde la inversión privada y el mercado financiero goza de tratamientos especiales, sus ciudadanos salen a exigir cambios que atiendan los reclamos de la sociedad.



Como ha ocurrido en casi toda América Latina, Colombia incluida, Panamá experimenta síntomas de inconformidad crecientes que exigen un cambio que lleve a combatir la corrupción, a derrotar la desigualdad que ha aumentado en grandes proporciones después de la pandemia, y a reclamar que sus dirigentes públicos escuchen los pedidos de la ciudadanía. Con un gobierno desacreditado, todo indica que allí se está repitiendo esa especie de autismo de la clase dirigente que es acusada de corrupción, de favorecer los intereses particulares y de no tomar las decisiones que se necesitan para frenar la evasión de impuestos y los males que impiden al Estado atender las necesidades de la gran mayoría de los panameños.



Allí están las verdaderas causas de una protesta que, si bien tiene en la inflación y la carestía un factor importante, no puede ser solucionada subsidiando los combustibles y los alimentos, o con promesas de cambio que no se cumplen. Es la fórmula que se une a diálogos utilizados en una época con buenos resultados y ahora no parecen contener el descontento.



La realidad es que Panamá ha tenido un crecimiento notorio en su economía pero sus instituciones no parecen preparadas para ofrecer el bienestar que debería cubrir al grueso de su población, con recursos públicos que deberían estar de acuerdo con ese crecimiento y con la renta que produce el Canal. Y sus organismos de gobierno y administración pública han perdido la confianza ciudadana, lo que se agrava con la debilidad que muestra el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la poca credibilidad del Congreso.



En esas condiciones, la solución para detener la protesta en Panamá no es sólo ofrecer subsidios a los combustibles y a los alimentos o prometer diálogos que pretenden diluir el reclamo. Es ante todo enfrentar los graves problemas estructurales que afectan la vida de los panameños, para devolverle a su Estado la confianza que requiere como representante de toda la sociedad. O exponerse a un cambio drástico que, como ha ocurrido en el vecindario, arriesgue los logros alcanzados por la democracia basada en la libre empresa.