La plaga del trámite

Marzo 23, 2021 - 11:55 p. m. 2021-03-23 Por: Editorial .

Colombia tiene el dudoso honor de ser uno de los países con mayor número de requisitos para efectuar cualquier gestión, hacer negocios o realizar trámites ante el Estado. Es la peor demostración del subdesarrollo impulsado por la desconfianza que a su vez hace crecer una espesa y abundante maraña burocrática que no impide la corrupción.



Un trámite estatal, con largas filas y eternas esperas, no se le niega a nadie en Colombia. Así ha sido hasta ahora para 68.000 procesos que se realizan en los municipios, en los departamentos o en el Gobierno Central, incluidos las vueltas en notaría, el pago de impuestos o pedir las cesantías. O los que se exigen para comprar un seguro, como la declaración de renta, algo que sólo ocurre en nuestro burocratizado país con la disculpa de garantizar la transparencia.



Como si ello no fuera suficiente, a diario se expiden en el país siete decretos o normas nuevos, que implican más trámites y más pérdida de tiempo. Hace unos años se vienen expidiendo leyes para reducir una asombrosa carga de documentos y diligencias que entorpecen la actividad privada y pública, transformándose en retenes que impulsan la informalidad.



Las cifras sobre lo que se ha logrado revelan una parte del enorme problema. En el 2019 se creó el Sistema Único de Información de Trámites que ordena a las entidades digitalizar los procesos entre la función administrativa y los ciudadanos. A febrero de 2021 los resultados de la estrategia reportaron 3.572 acciones en más de 400 entidades del Estado colombiano, nacionales y territoriales, que se discriminan en la simplificación de 2.423 tramites, la eliminación de 342 barreras y la intervención de 807 normas obsoletas o de alto impacto.



Pero quedan aún miles de trámites innecesarios y el monstruo de la tramitomanía sigue empotrado en la acción estatal, respaldando el clientelismo que inventa trámites para crear puestos, con lo cual se ignora también el aporte del desarrollo digital y el gobierno en línea que ofrece la tecnología de la comunicación. Con ello, los funcionarios que ejercen lo que se supone es una simple gestión de control terminan expuestos a la posibilidad de exigir dádivas por cumplir su labor, a agilizar o retrasar el cumplimiento de su deber dependiendo del ‘engrase’.



Da ahí que se creen trampas tan absurdas como exigir una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%, y sin importar si presentó el original. O que se expidan a la vez contradictorias circulares, resoluciones y decretos que demoran actividades tan importantes para la economía como la construcción, lo que a la vez da lugar a la creación de mafias que afectan la actividad inmobiliaria y perturban el tranquilo ejercicio del derecho a la propiedad.



En estas épocas en las cuales se hace necesaria una reforma tributaria para enfrentar la crisis producida por la pandemia, vale la pena preguntar cuánto podrían ahorrar el Estado y los particulares si se acaba la tramitomanía. Por supuesto, ello requiere ante todo la voluntad política de abandonar las herencias coloniales sobre las cuales se basan el clientelismo y la desconfianza.