La pelotera por la vacuna

Enero 31, 2021 - 11:55 p. m. 2021-01-31 Por: Editorial .

Hace un año, cuando empezó la pandemia desatada por el Sars-CoV-2, se escuchó la llamada a la solidaridad a través de la Organización de Naciones Unidas. Hoy, más de dos millones de muertes después, el espectáculo es más parecido a una rapiña en la que se mueven intereses políticos, económicos y hasta nacionalistas.



En abril de 2020, cuando crecía la pandemia, y la respuesta de los gobiernos era poco menos que caótica, la Organización Mundial de la Salud invocó ese principio de solidaridad y la respuesta positiva fue abrumadora. Pero no faltaron quienes se atrevieron a adelantar que no sería posible, y que al final, la capacidad económica para pagar las vacunas, las influencias de los gobiernos más poderosos y los afanes políticos se impondrían por encima de ofrecerle a la humanidad la protección que se requiere para terminar la amenaza.



Hoy, esas diferencias están a la vista, aumentadas por el cuello de botella que se presenta en los productores de vacunas de Occidente para entregar sus pedidos, cumplir sus compromisos y satisfacer la necesidad angustiante de contener el Covid-19 y proteger la vida de millones de seres humanos. Y aunque Rusia y China ya están produciendo sus propias vacunas y las están distribuyendo entre sus aliados y compradores, es innegable que no tienen la capacidad suficiente para abastecer la demanda.



Así, los países con menos recursos y por consiguiente con mayores dificultades para cerrar las negociaciones, están en la cola, o, como le sucede a Colombia, deben aguardar a que los laboratorios dispongan la entrega del precioso recurso para detener la pandemia. Y en ocasiones se presentan cosas como enviar menos de 10.000 unidades al Ecuador o 12.500 a Panamá, lo que podría considerarse una broma si no fuera cierto.



Se presentan también agarrones monumentales como el que se está produciendo entre Gran Bretaña y la Unión Europea, recién divorciados por el Brexit. Mientras el Reino Unido lleva ya más de cien mil muertos y es acosado por cepas cada vez más peligrosas, reclama al continente que les manden las vacunas, Europa analiza la posibilidad de gravarlas para limitar su envío a Irlanda del Norte al considerar que puede ser la puerta trasera para abastecer a su exsocio en detrimento de los europeos. Y a su vez, la UE se trenza en un litigio ante el incumplimiento en la entrega de las vacunas de AstraZeneca, producidas en la isla y cuya demora ha retardado la posibilidad de vacunar a millones de sus habitantes.



De otra parte, la OMS sigue abogando por los países pobres y expresando la necesidad de entender sus necesidades para detener el contagio mundial, pues de lo contrario se dejaría una puerta abierta a la continuidad indefinida de la pandemia, con todas sus consecuencias en la salud, en lo social y económico.



Pero nadie parece oír en medio de una algarabía causada por el miedo, el afán de riqueza, la oportunidad de hacer política con la vacuna y el egoísmo vestido de nacionalismo que impide entender la importancia de cubrir a todos los seres humanos por igual para detener la crisis más grave de los últimos setenta años.