La minga opositora

Octubre 08, 2020 - 11:55 p. m. 2020-10-08 Por: Editorial .

A partir de mañana se iniciará en Caldono la marcha de las comunidades indígenas programada por el Consejo Regional Indígena del Cauca para reclamar un diálogo con el Presidente de la República en Cali. El domingo llegarán a la ciudad, donde sus dirigentes han citado al Primer Mandatario de los colombianos.



Será una movilización de carácter político, a juzgar por los comunicados emitidos por el Cric y las declaraciones de sus directivos, quienes se proclaman voceros de “las organizaciones y procesos indígenas, campesinos, sindicales, estudiantiles, sociales y populares”. Su objetivo, como se lee en el comunicado, es pedirle cuentas al Jefe del Estado sobre una gran variedad de temas y de conflictos sociales de todo orden, y de las acciones oficiales que según ellos “pretenden normalizar la violencia social y deslegitimar la protesta social”.



Ese es el tenor del llamado que hicieron quienes han convocado a las comunidades indígenas para trasladarse a Cali hasta el 12 de octubre, día en que esperan que el presidente Iván Duque se haga presente en la plaza de San Francisco. Y según dicen en los comunicados emitidos hasta ahora, si el Presidente no acata la citación continuarán su marcha hasta Bogotá, donde es muy probable que se unan a las convocatorias del paro nacional que se está promoviendo para el 21 de octubre próximo.



Según los jefes del Cric, esta vez no se tomarán la carretera Panamericana ni esperarán al Mandatario en Caldono para evitar los perjuicios que sufren los habitantes de esa región y del sur de Colombia, suficientemente golpeados por la pandemia y el aislamiento social de más de seis meses. Con ello pretenden también evitar que se aumente el riesgo para la salud en la zona, aunque no aclaran si han tomado las precauciones para evitar que los marchantes, calculados entre ocho mil y veinte mil integrantes de la marcha, se expongan al Covid-19 en la ciudad con uno de los mayores índices de contagio en Colombia.



La amenaza es evidente. Y además de poner en peligro la salud de esas personas, es claro también que ellos pueden convertirse en transmisores del coronavirus a las comunidades indígenas, además de que pueden ser portadores y aumentar los riesgos en la comunidad caleña. No obstante, la Administración Municipal informó que están listas las medidas y los apoyos al buen transcurrir de la minga en Cali, incluyendo el alojamiento de sus integrantes en la Universidad del Valle y las medidas de seguridad durante su estadía en la ciudad.



En líneas generales, así está planteada la llegada a la capital vallecaucana de la movilización organizada por el Cric, lo cual involucra de manera directa a la comunidad caleña. Ojalá, la manifestación se desarrolle en paz y se logren resultados que beneficien a toda Colombia.



Por último, y además de una respuesta del Gobierno Nacional sobre esa movilización, es necesario preguntar si se han tomado las medidas necesarias para proteger a la ciudad y a sus habitantes del riesgo que significa el que los conviertan en epicentro de oposición antigobiernista y posible foco de perturbación.