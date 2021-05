La mejor inversión

Mayo 30, 2021 - 11:55 p. m.

2021-05-30

Un año y medio después de la aparición del Covid-19 y con la esperanza puesta en la vacunación para hacerle el frente al peor enemigo de la humanidad en el último siglo, es el momento propicio para revaluar la relación con la naturaleza y trabajar en el equilibrio con el medio ambiente. Es la mejor y más necesaria inversión que puede hacer el mundo de cara a su futuro.



Si las multiplicadas intenciones ambientales han resultado hasta ahora obsoletas y en mayor parte fallidas, ya no se puede dar más largas a las decisiones. Lo que urge en el planeta son transformaciones reales que detengan el deterioro del clima y la degradación de la tierra, así como asegurar la conservación de su biodiversidad y sus ecosistemas para que no se repitan errores como los que desencadenaron la pandemia que en cualquier caso tiene mucho que ver con el daño causado a este hábitat único.



Hoy se necesitan ciudades pensadas y construidas de manera diferente, formas más amigables y sostenibles de usufructuar los recursos que brinda la naturaleza, concientización del papel que desempeña cada individuo en ese ciclo constante de vida y garantías para la financiación de las iniciativas que se deben emprender para recuperar lo que se ha perdido o preservar lo bueno que hay. En todo ello hay que invertir tiempo, ideas y dinero, lo que no resulta fácil en medio de la crisis económica y social que por la que atraviesa el mundo, pero que tampoco aguanta más aplazamientos.



Organizaciones como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Foro Económico Mundial han trabajado para realizar el cálculo de la inversión que se debe hacer en las próximas tres décadas para recuperar la naturaleza y conjurar el cambio climático. Son US$8,1 billones los que se necesitan de aquí al 2050, algo así como US$270.000 millones anuales, es decir el doble de lo que ahora se destina al manejo medioambiental en todo el orbe. Para mediados del siglo esa suma deberá al menos duplicarse.



¿En qué se debe invertir? Por ejemplo, en hacer que las ciudades tengan más vías destinadas a medios de transporte como la bicicleta, a cambiar al menos el 10% del parque automotor por vehículos eléctricos, a crear pequeñas urbes dentro de las más grandes en las que la mayoría de actividades se concentren en lugares cercanos y no se necesiten desplazamientos de más de 15 minutos, y en mantener el trabajo virtual como se ha hecho en esta pandemia.



De los beneficios de las fuentes de energía verdes o renovables se conoce suficiente y ahí es a donde debe ir una parte importante de esas inversiones. También se necesita destinar recursos a detener el daño y generar la recuperación de los sistemas ecológicos, así como a la educación de la sociedad para que proteja su entorno natural.



Cómo financiarlo es la pregunta. El peso no se le puede dejar solo a los gobiernos, que por supuesto deben aumentar sus presupuestos para medio ambiente bajo el entendido que su recuperación significa más sostenibilidad y mejor calidad de vida. Se necesita también el apoyo del sector privado cuya inversión ambiental representa apenas el 14% del total global pese a ser parte directa del problema. Y de la sociedad, que debe aportar en ideas y en acciones para conseguir la meta. Ese todos ponen para la naturaleza es el que permitirá tener un mejor planeta para beneficio de la humanidad.