Mayo 24, 2021 - 11:55 p. m.

2021-05-24

Hoy tendrá lugar la marcha del silencio para reclamar por los derechos y la libertad de todos los caleños sin distingo. Será la oportunidad para que quienes no forman parte de los bloqueos expresen con su presencia el reclamo para que les permitan recuperar su vida.



En medio de la confusión y la incertidumbre causadas por veintisiete días de protestas, desórdenes y violencia, miles de familias, de empleados, pequeños, medianos y grandes empresarios siguen padeciendo la presión de las vías de hecho. Al otro lado están quienes han convertido esas expresiones en inaceptable instrumento que desconoce los derechos de la sociedad y destruye la convivencia.



Sin duda, en Colombia se respeta el derecho a la protesta social. Pero llegó el momento en el cual muchos de quienes se autoproclaman sus voceros han hecho tabla rasa de la democracia y otros, los que pretenden destruir la sociedad e imponer sus oscuros intereses, se empeñan en sembrar el miedo en Cali, el Valle y Colombia. Con ello le están negando a los ciudadanos el acceso a bienes y servicios como los alimentos, los combustibles, la libertad de locomoción y hasta el derecho a la salud y la vida.



Esa sucesión de hechos está afectando a los ciudadanos de todas las condiciones económicas y sociales, además de amenazar la estabilidad económica, destruir puestos de trabajo y limitar el acceso a las actividades que les permiten desarrollar su vida y satisfacer sus necesidades. Y en el medio los gobernantes locales, que fueron elegidos para garantizar esos derechos, no parecen hacer lo necesario para rescatar el orden, sin que ello implique dejar de aplicar el diálogo como mecanismo civilizado para encontrar soluciones a la innegable lista de problemas que padecen muchos sectores de nuestra sociedad.



Esa situación ha producido un desbalance que no puede ser aceptado pues lleva al desconocimiento flagrante del Estado y a perpetuar injusticias y conductas excluyentes. Como consecuencia, son decenas de miles de caleños y vallecaucanos que reclaman ser oídos y que demandan una atención, por lo menos equivalente a la que los defensores de derechos humanos, las autoridades municipales y departamentales y algunos organismos internacionales les dedican a los promotores del paro y a quienes realizan bloqueos y retenes que atentan contra el orden jurídico y el respeto por los derechos ajenos.



Por ello, hoy tendrá lugar en Cali una marcha para reclamar por los derechos de las inmensas mayorías que no parecen ser tenidas en cuenta. Será una marcha silenciosa y respetuosa con la cual se expresará el reclamo por el derecho al trabajo, al estudio, a la libertad, a la salud, al goce tranquilo de los atributos que reconoce la Constitución a cada colombiano. Y un movimiento encaminado a usar la protesta pacífica contra las vías de hecho con las cuales los amenazan.



La de hoy será la marcha del silencio con la cual se expresará la voluntad de nuestra sociedad de exigir que se rompan las cadenas con las que pretenden asfixiarla con el miedo y el inaceptable desconocimiento de sus derechos como ciudadanos de un país libre y democrático.