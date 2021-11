La Justicia es necesaria

Noviembre 07, 2021 - 06:55 a. m.

2021-11-07

La Justicia y su funcionamiento es quizás la más grande preocupación sobre el funcionamiento del Estado en Colombia como el instrumento para garantizar el respeto por la ley, por los derechos fundamentales y por el ejercicio de las libertades y deberes que debe cumplir cada ciudadano. Cómo resolver la encrucijada, devolverle su majestad y recuperar la confianza en ese servicio público fundamental, debería ser uno de los ejes del debate público en nuestro país.



La inquietud sobre ese funcionamiento se hizo evidente en el Conversatorio Nacional de Género de la Rama Judicial, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia afirmó: “el Sistema Acusatorio no funciona, y funciona mucho menos para enfrentar crímenes contra las mujeres, crímenes contra los niños”.



La declaración del magistrado Luis Antonio Hernández fue seguida de reacciones sobre la efectividad en el juzgamiento de los delitos. En especial, quienes han dirigido la Fiscalía General de la Nación reconocieron las enormes dificultades del sistema acusatorio para administrar la justicia que esperan los colombianos y la necesidad de cambios que agilicen el que es un pilar de la democracia y de la credibilidad del llamado Estado de Derecho.



Pero el asunto no está solo en que, como dijo el presidente de la Corte “los procesos de investigación que realiza la Fiscalía no dan los resultados esperados y de esta forma se volvería rutinario absolver los casos de abuso, mismos casos que llevan dos años o tres años en proceso y luego quedan como si nada hubiera pasado". Está en el descrédito en la justicia penal para cumplir las funciones que le atribuye la Constitución.



Y, cabe agregar, en la consecuente impunidad que se desencadena, la pérdida de credibilidad en los jueces y el incentivo que significa para quienes delinquen a sabiendas de que recibirán poca o ninguna sanción por sus actos antisociales. Más grave aún, porque ese vacío es un mensaje que estimula la justicia por mano propia para protegerse de los delincuentes ante la falta de efectividad del Estado como árbitro de la sociedad.



Lo mismo sucede en la justicia que resuelve los conflictos entre particulares, que abunda en los juzgados. Allí, los ciudadanos también experimentan la frustración de no recibir el resultado que esperan de la rama judicial, a lo cual deben sumarse las dificultades que agobian la justicia contencioso-administrativa que resuelve los conflictos del Estado y de éste con los ciudadanos.



La Justicia, su papel como defensora de los derechos y la crisis que afecta su funcionamiento, debería ser motivo de preocupación permanente del poder público colombiano. Y no solo en cuanto a la distribución de prerrogativas entre las altas cortes, las elecciones en las cuales participan o el nombramiento y permanencia de quienes integran las cinco cortes en las cuales está dividida esa función. Es ante todo la necesidad del colombiano del común de tener acceso a esa justicia, de proteger sus derechos, de castigar a quienes los desconozcan y de asegurar la vigencia de la ley como la base del Estado de Derecho en Colombia.