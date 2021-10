Octubre 08, 2021 - 11:55 p. m.

2021-10-08

Por:

Editorial .

La erupción de Cumbre Vieja, la cadena volcánica ubicada en La Palma, isla del archipiélago español de Canarias, ha significado una tragedia para miles de personas que habitaban en una región agrícola y turística.

Así como se registra la alarma que causó, el hecho también puede mirarse desde el significado que tiene para la ciencia, para entender la evolución de la Tierra y analizar su futuro.



No es la primera vez que un evento de esa naturaleza ocurre en La Palma, la isla con la mayor actividad volcánica en España. Pero sí es cuando se ha previsto con mayor anticipación lo que podría pasar y fue posible evitar un desastre de proporciones mayores gracias a los avances tecnológicos y al mayor conocimiento que hoy se tiene sobre esos fenómenos.



Las pérdidas son aún incalculables. El complejo de volcanes continúa en erupción y las decenas de bocas abiertas siguen expulsando millones de toneladas de lava que ya cubren 480 hectáreas. En su recorrido, el magma cuya temperatura supera los 1.000 grados centígrados ha devorado un millar de casas, la infraestructura vial, acabó con la mayoría de cultivos de los que vive la isla y sepultó las playas preferidas por el turismo.



La buena noticia es que gracias a los sistemas de alerta temprana fue posible salvar las vidas de todos los habitantes de las zonas afectadas y se ha despertado la solidaridad para proteger la integridad de los damnificados y para encontrarles refugio mientras se resuelve su situación. Las ayudas no han parado de llegar y ya se planea cómo se dará soporte para que en lo posible recuperen su forma de vida.



En medio de lo que es un desastre de proporciones, la ciencia está sacando un gran provecho. Lo sucedido demuestra que la Tierra es un organismo vivo que está en constante evolución, por lo que acontecimientos naturales como este permiten conocer su evolución. La Palma es un lugar singular: es una de las islas volcánicas de mayor tamaño en el mundo, con una profundidad cercana a los cuatro mil metros, y es en ese interior marino desde donde se forma y emerge el magma. Canarias es, además, el lugar del planeta donde más se forman y emergen nuevas islas.



A los científicos que desde hace un par de semana se agolpan en el lugar para investigar el fenómeno les llama la atención cómo en este sitio la lava no sigue los cauces normales y tratan de descubrir el porqué. Así mismo han encontrado que las costas de la isla son un laboratorio natural con condiciones únicas que permiten estudiar mejor el efecto del dióxido de carbono y la acidificación que amenazan los ecosistemas marinos. Así esperan conocer con mayor precisión lo que sucede en los océanos y la manera en que la naturaleza evoluciona, cambiando la topografía, el clima y la vida en la tierra.



Por ahora, en La Palma deberán esperar a que la actividad volcánica se detenga y se enfríe la masa expulsada por el volcán. La lava dejará los campos yermos y la que ha llegado al mar provocará cambios como la ampliación del territorio de la isla. Pero con el paso del tiempo la parte dañada de la isla renacerá, la ceniza volcánica le devolverá la fertilidad a la tierra, y sus costas, que ahora suman 35 hectáreas más, albergarán mayor vida. Así es de impredecible este planeta en evolución.