La economía sorprende

En medio de la incertidumbre que generan el alza del dólar, la inflación y algunos anuncios sobre lo que será la política del próximo gobierno en materia tributaria, Colombia recibe de nuevo dos buenas noticias: su economía creció el 16,5% en mayo mientras el desempleo cayó al 10,6% al finalizar el mismo mes.



El informe del Departamento Nacional de Estadísticas, Dane, es lo suficientemente amplio para explicar lo que está pasando en el país: una economía pujante que salvo pocos sectores presenta una reactivación formidable, expresada en mayor actividad, más empleo y aumento notable en la generación de impuestos. Es el producto del esfuerzo de todo un país dedicado a superar la mayor crisis de la historia, y de las medidas que se tomaron tanto desde el gobierno como de parte de la autoridad monetaria para evitar un desastre de proporciones incalculables si se permitía que la iliquidez asfixiara los sectores económicos y condenara a males peores a millones de familias de escasos recursos que se quedaron sin empleo en los meses que duró la emergencia ocasionada por el Covid-19.



Dos indicadores dan cuenta de la realidad de esa reactivación y del dinamismo que ha adquirido la actividad económica. El primero, es la recuperación de 2.196.000 empleos en el mes de mayo, llegando a 22.185.000 personas las que tienen un ingreso laboral, lo que significa una disminución de 940.000 desempleados en el período.

Y el segundo, es el registro de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales según el cual, la Nación registró un recaudo del 115% en los tributos durante el pasado mes de abril. Lo cual demuestra que el crecimiento es el mejor instrumento para resolver los que sin duda son otros grandes problemas, el aumento del déficit fiscal y la deuda pública, elementos que debieron utilizarse para conjurar la recesión desencadenada por la pandemia y las medidas que se tomaron para enfrentarla.



Por supuesto, han quedado secuelas que deben ser atacadas para evitar sus ruinosas consecuencias. Es el caso de la inflación que golpea los bolsillos de los colombianos en proporciones no vistas en una década. El 10,1% que reconoce el Dane al finalizar junio es una alerta que no puede ser desconocida y que no puede adjudicarse sólo a lo que está sucediendo en el mundo, afectando también los precios en Colombia. Pero no puede desconocerse que el exceso de liquidez genera una presión inflacionaria por lo que debe ser combatido con medidas como el aumento en las tasas de interés, el freno al crédito de consumo o el recorte del gasto público.



Ese escenario es el que recibirá el gobierno del nuevo presidente Gustavo Petro cuando asuma el poder. Sin duda, tendrá que asumir desafíos de gran calado como establecer una reforma tributaria para conjugar el aumento del déficit en el mediano plazo, además de empezar a desarrollar sus acuerdos electorales. Para ello recibe una economía ascendente y el compromiso del sector privado a todos sus niveles con el crecimiento que genera confianza, despeja las dudas de los sectores internacionales y aportará al cambio que escogió la Nación.