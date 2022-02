La cultura del turismo

Febrero 04, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-04

Por:

Editorial

El turismo ecológico es un renglón de la economía que con el manejo adecuado se puede convertir en una fuente importante de ingresos para Colombia y de desarrollo para las comunidades que habitan en los paraísos naturales que tiene el país. El primer paso para ello es formar ciudadanos respetuosos y protectores de su patrimonio ambiental.



Los temores que existen por los daños que un turismo desbordado y sin control pueda ocasionar a los recursos naturales son entendibles debido al carácter depredador de los colombianos y a la falta de cultura cuando se trata de viajar y cuidar el entorno que se visita. Sin embargo, la sana distracción es compatible con la conservación del medio ambiente si se brinda la educación adecuada.



El problema en nuestro país es que no se han formado ciudadanos conscientes de lo que significa su riqueza natural, cuidar sus parques nacionales, proteger las playas o respetar la fauna y la flora. Así como no se enseñan desde la infancia las normas de tránsito y cualquiera compra un vehículo sin conocer los derechos y deberes que tiene como conductor, tampoco se educa para hacer turismo sostenible. Por eso hay que enseñarles a los colombianos a comportarse bien cuando salen de paseo, a crear conciencia, a que dejen de creer que por comprar un tiquete y pagar un alejamiento tienen derecho a hacer lo que quieran.



No es cuestión de leyes, que si bien deben existir como instrumentos para asegurar el orden y la convivencia, no son garantía para que todo funcione bien. La Nación ya cuenta con la legislación necesaria para fortalecer el sector del turismo sostenible, hacer un uso responsable de ese capital natural y generar así un valor agregado para el país. También existe un plan estratégico a largo plazo para impulsar la actividad y vincular a ella a los gobiernos locales, al sector económico privado y a la sociedad en general.



Nada de ello funcionará si primero no se genera un cambio cultural en la ciudadanía, comenzando por las comunidades que viven en esas zonas privilegiadas y que pueden ser los mejores agentes educadores mientras se benefician del turismo. Hay ejemplos exitosos que demuestran cómo la naturaleza y los viajeros son compatibles, que es posible contar con una infraestructura vacacional respetuosa con el entorno y hacer de ello un renglón productivo de la economía nacional.



Costa Rica es uno de ellos: el vecino país ha sabido aprovechar la ventaja de que el 25% de su territorio sea zona de reserva natural. Allí el sector privado junto con las comunidades y bajo la supervisión del Estado operan el turismo, educan a los visitantes y garantizan la conservación de los ecosistemas. Así se dan las condiciones para que el impacto al medio ambiente sea mínimo, los controles sean estrictos y exista un equilibrio en la inversión para la conservación.



Colombia tiene las condiciones para hacer un turismo ecológico sostenible, que atraiga a los inversionistas, genere rentabilidad y jalone el desarrollo económico y social en muchas de sus regiones. Solo falta que eduque a sus ciudadanos e impulse el cambio cultural que se necesita.