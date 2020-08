La carrera por la vacuna

Agosto 13, 2020

Por lo menos cinco laboratorios privados más los gobiernos de Rusia y China encabezan la carrera por la vacuna contra el Covid-19. Es de esperar que la búsqueda de la solución a una pandemia que tiene a la humanidad en la más grave de sus crisis, no termine enredada en la búsqueda de utilidades económicas y de dividendos políticos que impidan llegar a todos los seres humanos.



Los esfuerzos por conseguir una vacuna contra los coronavirus no son nuevos. Sólo que ahora, a partir del descubrimiento del Covid-19 y de la pandemia que desató en todo el planeta, el frenesí se ha tomado la investigación científica, presionándola para que produzca la cura milagrosa que acabe con el miedo, detenga la mortandad que ya suma 750.000 decesos y permita el regreso a la normalidad y a la dinámica en los negocios.



Seis meses llevan los intentos, lo que antes tomaba tres y más años para llegar a una solución segura, confiable y permanente en el combate al virus. Hoy existen 23 vacunas en ensayos clínicos y otras 140 en etapas tempranas, un récord de innovación que, de lograr el resultado esperado, cambiará la investigación científica.



Eso, en cuanto a la búsqueda de un remedio o antídoto contra un virus, el enemigo de la humanidad. Desde el punto de vista filantrópico, lo deseable es que sea universal, que sea accesible a todos los pueblos y que su producción y distribución no sean condicionadas por el ánimo de lucro o por la ambición política, algo realmente difícil de alcanzar.



Por lo pronto se sabe que la más avanzada es la promovida por la universidad de Oxford, aunque todavía es muy reciente como para entender cuánto puede durar su protección. Según la revista médica británica The Lancet, si bien sus primeros resultados son prometedores no está claro aún si puede evitar que las personas se enfermen.



Por su parte el laboratorio estadounidense Moderna fue el primero en afirmar que su vacuna puede producir anticuerpos neutralizantes para producir proteínas virales para desencadenar una respuesta inmune, y las compañías BioNTech y Pfizer también han tenido resultados al usar su vacuna. Sin embargo, todos estos intentos están en el límite de los avances científicos y no está demostrado que funcionen.



Estos son los tres proyectos más avanzados en occidente, a los cuales les han entregado abundantes recursos gobiernos como el de los Estados Unidos, tratando de asegurar el suministro de algo que todavía no existe.

Se nota el afán por anunciar la cura que enderece las encuestas o la favorabilidad de los gobiernos, así se salten etapas que los conocedores no cesan de advertir para evitar una gran frustración.



Y está el intento de Rusia. Para ello Vladímir Putin la registró con el nombre de Sputnik V, en referencia al satélite con el que la Unión Soviética se puso adelante en la carrera espacial, asegurando que había pasado todas las verificaciones necesarias, lo que ha despertado el escepticismo y la alarma, incluso de la Organización Mundial de la Salud.



Ese es el escenario en que se mueve la vacuna. Colombia debe estar atenta para tener acceso a lo que es una urgencia nacional.