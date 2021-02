La alerta continúa

Febrero 11, 2021 - 11:55 p. m. 2021-02-11 Por: Editorial .

Luego de un mes particularmente difícil por el crecimiento del contagio y el consecuente aumento en el número de víctimas fatales, Cali y el Valle parecen encontrar un pequeño alivio en la pandemia del Covid-19. Sin embargo, la amenaza sigue latente, y según el alcalde de la capital vallecaucana puede ser peor de continuar la indisciplina social en la ciudad.



Como consecuencia de medidas que restringieron la actividad social como los toques de queda durante dos fines de semana completos y entre las diez de la noche y la madrugada del día siguiente, las cifras mejoraron, se redujo la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos del 95% al 87,4% y fue posible reducir la alerta de roja a amarilla. Con ello se produjo un alivio en la tensión que viven los caleños y vallecaucanos, leve sin duda pero importante para poder reactivar algunos de los sectores que debieron limitar su actividad.



Sin embargo, esa noticia contrastó con la justificada alarma expresada por el alcalde Jorge Iván Ospina y por las autoridades departamentales y municipales de salud, acerca de la posibilidad de que se produzca un nuevo agravamiento de la pandemia. Según lo expresó el mandatario de los caleños, “vamos a tener un tercer pico de la pandemia y ese tercer pico se debe a que no alcanzamos a tener inmunidad de rebaño y muchas personas aún tienen susceptibilidad”.



Según el alcalde Ospina, la causa fundamental está más que identificada: “Si la indisciplina social se mantiene nuestro tercer pico de la pandemia será realmente rudo y difícil”. Es decir, si la ciudadanía no pone de su parte evitando las aglomeraciones, impulsando fiestas que reúnen muchas personas o si no aplica las medidas de precaución que limitan el riesgo de contagio como el uso de tapabocas y la distancia, la situación será aún más crítica.



Como consecuencia, las restricciones oficiales a las libertades de locomoción y de reunión deberán ser aumentadas para proteger la salud y la vida de la sociedad. Y el impacto volverá a sentirse en la disminución de la actividad comercial y económica, mientras puede presentarse una nueva emergencia de características más graves, según las palabras de la primera autoridad de la ciudad, así como de las observaciones de las autoridades departamentales.



Eso es lo que puede ocurrir si muchos de los caleños y vallecaucanos se niegan a acatar las recomendaciones para proteger su salud y su vida. Ya es claro que la actividad social es posible siempre que esas medidas se observen, lo cual evita apelar a la aplicación de la facultad sancionatoria de la autoridad mientras el sistema de salud mantiene su capacidad para atender la emergencia.



La pregunta que deben hacerse las comunidades del Valle y de Cali es por qué no pueden aceptar y aplicar tales medidas de protección para evitar males mayores en su actividad económica y social o en la salud propia y la de sus familias. Las restricciones no son culpa de las autoridades sino la respuesta obligada a la indisciplina social, el mejor vehículo para propagar el enemigo que lleva un año destruyendo la tranquilidad de todos y muchas vidas humanas.