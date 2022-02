¿Intervención de Rusia?

Febrero 07, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-07

Por:

Editorial .

Nada es más cierto que la frontera entre Colombia y Venezuela es epicentro de delincuencia protagonizada por la explotación de todas las ilegalidades posibles, y de desencuentros entre los gobiernos que desembocan en tensiones peligrosas. Esa situación demanda ante todo serenidad y firmeza para evitar el desencadenamiento de un conflicto del cual saldrán perdedores dos pueblos de los cuales se ha predicado siempre su hermandad y la unión que se hunde en la historia común.



Hoy, y debido a la supuesta revolución bolivariana, el régimen que gobierna al país vecino es ante todo un aliado de quienes en Colombia explotan el narcotráfico y lo revisten de supuestas intenciones políticas afines a Nicolás Maduro y sus socios. De ahí que la frontera se haya convertido en la línea que cubre de impunidad a quienes delinque en nuestro país y se trasladan a Venezuela, donde ya están causando guerras entre sus grupos mientras se apoderan de las rutas de la cocaína, de la minería y hasta de las cajas de comida que reparte la dictadura.



Sucede también que desde la llegada de Hugo Chávez al poder, su país pasó a ser parte de las alianzas que se tejen contra lo que llaman el imperialismo de los Estados Unidos, lo cual ha llevado a que lleguen armamentos rusos, chinos o iraníes, destinados a desafiar al país norteamericano. Además allá hacen presencia las respectivas delegaciones militares para, supuestamente, ofrecer mantenimiento y actualización a un arsenal que desde todo punto de vista es un exceso, en un país con graves problemas económicos y sociales que además no tiene un enemigo que amenace su soberanía.



Por ello se explica el intento permanente de Maduro y su corte de vincular a Colombia a un intento inexistente de invasión, o de conspiraciones absurdas para asesinar a Maduro. Con ello se trata de justificar el despilfarro en armamentos que no tienen justificación alguna, además de demandar la presencia de militares y expertos venidos de la Rusia de Vladimir Putin para poder operarlos.



En días pasados, el Ministro de Defensa de Colombia dio a entender que se está presentando una intervención de los militares rusos en movilizaciones de tropas y armamentos venezolanos en la frontera, sin explicar si esos movimientos se dirigen contra Colombia. Por ello no demoró la respuesta de la Embajada de Rusia en la cual desmiente y critica al Ministro, lo que también motivó el que el presidente Iván Duque llamara a consultas al Embajador de ese país.



Sería ingenuo desconocer que en meses anteriores se han presentado casos de espionaje que llevaron a la expulsión de algunos personajes rusos y la reciprocidad inmediata del gobierno de Moscú. Pero no parecen existir razones de peso para alarmar sobre un posible conflicto colombo venezolano en desarrollo, en el cual esté Rusia como actor principal.



Por ello, el asunto debe tratarse por los canales diplomáticos como el escogido por el presidente Duque. Se imponen la prudencia y la serenidad, las que de paso impedirán que Colombia termine involucrada en los conflictos que crecen entre las dos grandes potencias militares del mundo.