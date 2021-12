Elección polémica

Diciembre 02, 2021 - 11:50 a. m.

2021-12-02

Por:

Editorial .

En una sesión que despertó polémicas por su resultado, el Concejo Municipal eligió contralor de Cali a quien se venía desempeñando como personero de Tuluá. Y aunque en apariencia se cumplieron los trámites que fija la ley, sigue la preocupación sobre la independencia de quienes deben vigilar el manejo que la administración local le dé a los recursos públicos y los impuestos de la capital vallecaucana.



En la sesión del pasado martes fue escogido el doctor Pedro Antonio Ordóñez, quien formó parte de la terna seleccionada por la Universidad del Valle como ordenan las normas y en la cual el hoy contralor recibió el mayor puntaje. Fue una elección en la cual se expresó la aplastante mayoría de 17 a cuatro votos que conforma la llamada coalición de gobierno, y luego de varias semanas se produjeran llamados para alertar sobre la intervención del clientelismo en la designación de un funcionario cuya labor debe ser la defensa del interés común a los caleños y no responder solo a los grupos que conforman esas mayorías en el órgano que tiene la facultad y debe realizar el control político y administrativo al ejecutivo local.



Pero no fue así, según se deduce de las palabras pronunciadas por el funcionario al agradecer su escogencia. Si bien expresó su decisión de mantener la independencia y ejercer su labor de acuerdo a la ley, el doctor Ordóñez se tomó el trabajo de ‘saludar’ al destituido exgobernador Juan Carlos Abadía, precisamente uno de los líderes de la coalición que gobierna a Cali y a quien se le atribuye ser uno de los más prominentes ejemplares del clientelismo en el departamento del Valle.



No tiene nada de extraordinario que el funcionario escogido salude a alguien en sus discursos. Pero su actitud no hace más que confirmar las sospechas y los temores que rodearon su aspiración y las especulaciones acerca de las maniobras que realizó su jefe político para consolidar la votación a su favor. Y demostrar de nuevo que la contraloría municipal sigue siendo un reducto de la politiquería, cuyos cargos se distribuyen de acuerdo con las negociaciones con las cuales también se pone en juego el cumplimiento del deber de ser los ojos de la ciudadanía frente al manejo del patrimonio público municipal.



Tal realidad se ha hecho presente en los últimos dos años, cuando la gestión municipal ha sido objeto de polémicas, críticas y alertas en innumerables decisiones y contratos. Pese a ello, y como viene sucediendo en los departamentos y municipios, la gestión de la contraloría ha sido escasa. Por ello, las dudas sobre esas actuaciones subsisten y los ciudadanos expresan su inconformidad ante la manera en la cual esas mayorías que dominan el concejo negocian el control político con los gobiernos de turno.



Ahora, es de esperar que el contralor elegido cumpla sus promesas y ejerza su función con el compromiso que corresponde con la ciudadanía y no con base en compromisos con quienes lo eligieron. Y que Cali tenga respuestas claras sobre lo que ha venido sucediendo en el manejo de los dineros públicos en el gobierno municipal, en Emcali y en todas las demás dependencias.