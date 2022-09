El tiempo se agota



Los océanos producen la mitad de todo el oxígeno del mundo y absorben el 31 % del dióxido de carbono que genera la actividad de la especie humana. A pesar de ello, y del riesgo que padecen los espacios que desde fuera del planeta son la imagen deslumbrante de la tierra, el planeta azul, lograr un acuerdo para protegerlos parece un imposible.



No de otra manera puede interpretarse el que, como ha ocurrido en las últimas dos décadas, las negociaciones para darle vida al Tratado Global de los Océanos no tuvieron un final adecuado. Quiere ello decir que seguirá en vilo la necesidad de crear antes del 2030 santuarios marinos en el 30 % de los océanos. Es decir, para proteger las especies marinas que están al borde de la desaparición debido a la depredación sistemática y centenaria de los seres humanos que las usan ya sea para alimentarse, para su industria o para actividades como las modas o los productos de belleza.



También se aplazarán las medidas urgentes para proteger la biodiversidad tan necesaria para detener la destrucción de especies como los corales, indispensables para contener los efectos del calentamiento global expresados en el aumento del volumen de las aguas que amenaza los territorios costeros. No fue posible lograr que las reuniones celebradas este año y que parecían llevar al consenso que permitiría el tratado, llegaran a buen puerto.



Como ha sucedido en los últimos veinte años, se seguirá aplazando la decisión de proteger los océanos en el área que está por fuera de los mares territoriales, cerca de dos tercios de su área total. Múltiples intereses económicos, políticos, ideológicos o geoestratégicos, así como las rivalidades eternas, volvieron a atravesarse en el camino de una decisión de la cual puede depender gran parte del futuro de la tierra.



En otros términos, el egoísmo volvió a imponerse sobre la necesidad de tomar medidas para evitar lo que puede ser una tragedia de proporciones inimaginables. Y como siempre ocurre, los estudios de científicos que han sido contratados o financiados por los gobiernos para investigar durante años lo que está ocurriendo en los océanos, serán desconocidos, o archivados o, peor aún, desvirtuados.



Al parecer no importa que esos estudios descubran y ratifiquen ya con angustia que a finales de Siglo XXI podría desaparecer el 70 % de los corales si no se actúa con prontitud, que al menos el 70 % de las poblaciones de tiburones ya no existen, mientras otras especies han desaparecido. Pero esa amenaza que ya es una realidad en muchas partes del mundo, no fue suficiente para lograr el acuerdo sobre la constitución para los mares que busca la ONU para proteger a la humanidad, la que hace una semana volvió a fracasar.



El año próximo se presentará un nuevo intento para buscar el consenso mundial que permita proteger los océanos de la destrucción a la cual los somete el hombre. Y no es necesario un gran esfuerzo para aceptar que el tiempo se agota, y que la ceguera y las ambiciones que impiden el acuerdo son los motores de una tragedia que aún puede evitarse si la sensatez se impone en los líderes del mundo.