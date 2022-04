El rey de la maldad

Abril 07, 2022 - 11:55 p. m.

Por fin, y luego de cuatro meses de dispendiosas diligencias y múltiples instancias, Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. Si no aparecen más recursos de aquellos que se usan en Colombia para dilatar decisiones como esa, el tenebroso jefe del que en un momento fue el cartel más grande de narcotráfico en nuestro país y en el mundo deberá responder ante la Justicia de la nación norteamericana.



La trayectoria de Úsuga fue larga y compleja e incluye casi todos los delitos del código penal colombiano, cometidos en su trasegar por la guerrilla, el paramilitarismo e innumerables organizaciones dedicadas a la producción y tráfico de sustancias ilícitas. Casi no existe región de Colombia donde no haya la impronta del grupo que comandó bajo distintas denominaciones y con el mismo propósito, haciendo un daño enorme e incalculable a nuestro país y a miles de colombianos.



Su sombra funesta se expandió a través de centenares de grupos que sembraron la muerte y la tragedia en la geografía nacional, cometiendo toda clase de barbaries para erigir lo que en su momento fue la empresa más grande de producción y tráfico de cocaína, con vínculos estrechos con los carteles mexicanos y relaciones con las Farc, las disidencias que de ellas se derivaron, el Eln, militares y gobernantes de países vecinos, así como el epicentro de corrupción que ejerció para lograr la impunidad y el silencio de muchos funcionarios del Estado.



Por todos esos hechos, ‘Otoniel’ debería ser retenido en Colombia en condiciones tales que se le haga imposible evadir la cárcel y obligándolo a responder primero ante la Justicia por sus acciones criminales contra nuestra Nación. Infortunadamente, y como ha ocurrido con decenas de delincuentes de todos los pelambres, las precarias condiciones del sistema penitenciario nacional y las debilidades de los órganos jurisdiccionales hacen aconsejable, además de urgente usar el recurso de la extradición para ponerlo a disposición de los jueces de los Estados Unidos por narcotráfico.



Por eso, ya la Corte Suprema dio su concepto favorable para la extradición del cabecilla de lo que últimamente se llamó el Clan del Golfo, y solo falta la orden del Gobierno Nacional para que se aplique el acuerdo firmado hace décadas con los Estados Unidos. Antes de eso, el país estuvo en vilo por el trámite ante la Justicia Especial de Paz, la posibilidad de que fuera aceptado en ella y las polémicas que despertó el proceso para que emitiera sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad.



Así, la extradición del criminal más poderoso de la última década en Colombia está a punto de producirse, llevándolo ante la Justicia estadounidense que debe imponerle una severa condenada acorde con los delitos que le comprueben. Lo que no debe implicar que se produzca impunidad sobre los miles de crímenes que cometió en Colombia.



Es de esperar que la Justicia colombiana haga uso de los acuerdos de cooperación con su similar en los Estados Unidos para encontrar la verdad de la trayectoria criminal de ‘Otoniel’ y para descubrir los nexos y colaboradores que le permitieron mantener su pavoroso imperio del mal.