El regreso es impostergable

Octubre 24, 2021 - 06:55 a. m.

2021-10-24

Por:

Editorial .

Dos millones ochocientos mil, el 29% de matriculados en el sistema escolar colombiano y en especial de la educación pública, no han regresado a la presencialidad en las aulas. A pesar de las dificultades y falencias de la virtualidad que ya han sido demostradas hasta la saciedad, esos menores siguen atados a ella, ampliando las preocupaciones sobre el efecto que tendrá para su futuro y el perjuicio que causará a la igualdad que genera el tener acceso a una formación de calidad y pertinencia.



Las inquietudes son muchas. La primera de ellas es la dificultad de la mitad de la población urbana y el 73% de la rural no tienen computadores ni acceso a internet, luego sus hijos no pueden ingresar a la educación que se imparte por ahí y a raíz de la pandemia. Y luego, está la demostración que todas las organizaciones de educación del planeta han realizado sobre las deficiencias y los enormes vacíos que deja ese tipo de ejercicio, producto del aislamiento social que debió aplicarse para defender la salud de los seres humanos.



Es claro que una cosa es informar y transmitir conocimientos, y otra muy distinta y más compleja formar ciudadanos capaces de interactuar con sus semejantes, de aprender del intercambio personal y reconocer sus deberes y derechos como integrantes de un grupo social. Lo primero puede lograrse con el uso de la virtualidad, aunque nunca será posible evaluar con precisión si los conocimientos y lecciones impartidas a través de la red han logrado el efecto que se espera de un sistema educativo. Lo segundo es educar al niño y entregarle las herramientas necesarias para que se integre a la sociedad a la cual pertenece.



Tan grave es lo ocurrido a causa de los diecisiete meses que duró esa medida, que los organismos internacionales no vacilan en afirmar que se ha producido un vacío alarmante en las posibilidades de aprendizaje de millones de niños y jóvenes, y en muchos de ellos ya se habla de una generación perdida, lo que se agudiza en países como el nuestro, donde el crecimiento de la pobreza ha obligado a muchas familias a retirar a sus hijos del sistema educativo.



Por eso es tan necesario el retorno a las aulas, y ya no es tiempo para aceptar que las presiones de sindicatos como Fecode, o la reticencia de algunos a los programas de vacunación se atraviesen en el camino de la recuperación que necesita la educación presencial. Estamos hablando también de acceder a un sistema que significa la posibilidad de alimentar a millones de niños y jóvenes mediante los programas de alimentación y asistencia que el Estado colombiano ha establecido.



Sin duda, en muchas regiones y ciudades como el Valle y Cali se han hecho grandes esfuerzos por lograr el retorno a las aulas que permite formar y educar como corresponde. Sin embargo, y ante el progreso también destacable de la vacunación, es momento de dar el paso para que todos los niños y jóvenes regresen a la educación presencial, superando los prejuicios y las presiones que obstaculizan la educación presencial. Con ello se empezará a recuperar el tiempo que nos arrebató la llegada del coronavirus.