El plástico y el planeta

Marzo 11, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-11

Por:

Editorial .

Algo hay que hacer con el plástico, ese material al que tanto provecho le saca la humanidad pero que ya le pasa una factura altísima al planeta.

Las iniciativas individuales sirven pero no alcanzan y si no se regula su uso, la producción y su disposición final, el mundo terminará ahogado en él.



Las razones de la Asamblea General de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, realizada a principio de este mes en Nairobi, para determinar que se construya en los próximos dos años un acuerdo internacional vinculante, es decir de obligatorio cumplimiento para los países que lo firmen, son más que evidentes. Una industria relativamente joven, aparecida hace cien años, es ahora la causa de algunos de los problemas más graves que tiene la Tierra.



Ese material maleable que se encuentra en la naturaleza o se puede producir de manera sintética se convirtió en el gran descubrimiento a principio del siglo pasado. En la antigüedad ya se usaba, pero cuando se descubrieron sus múltiples alternativas, que era más más durable y a la vez económico de producir que otros elementos y se podía utilizar para facilitar el día a día de los seres humanos, la industria prosperó con rapidez.



Nunca se pensó entonces qué pasaría con los desechos del plástico, a dónde irían a parar y cuál sería el impacto por su durabilidad, que es de entre uno y nueve siglos antes de descomponerse. La industria creció a la par con la población mundial: de dos millones de toneladas de productos plásticos que se producían en 1950, se pasó 50 años después a 213 millones y hoy a 461 millones de toneladas. Las posibilidades van desde elementos de un solo uso como bolsas, cubiertos o vasos, incluyen partes para maquinaria, llantas de vehículos, empaques industriales y un sinfín de alternativas.



De todo ello, apenas un 9% se recicla, mientras que la mitad va a parar a basureros controlados, otro 19% se incinera lo que ocasiona una alta contaminación y el 22% termina en botaderos abiertos. Así es como en 70 años unas 140 millones de toneladas de plástico han ido a los ríos, a los océanos o convertidas en micropartículas a los organismos animales y los seres humanos. Ese material que no se degrada aporta el 15% del carbono que contamina la atmósfera, una contribución altísima al cambio climático.



Pensar que una industria próspera se acabe de tajo es imposible, aunque ya hay países entre los cuales está Colombia que han tomado medidas como imponer impuestos a las bolsas plásticas y fijar plazos perentorios para dejar de fabricar plásticos de un solo uso. Ahora es impostergable decidir el manejo de ese elemento que ya está en todo lado y qué se hará con lo que se produzca en adelante. Para ello se necesita invertir en investigación, en disposición final de los residuos y sobre todo en educación social, a ver si es factible a la vuelta de una o dos generaciones racionalizar el uso del plástico.



Un acuerdo internacional vinculante debería ser la solución. La duda es si se logrará convocar a todas las naciones en ese objetivo y si ese tratado no será otro más que engrose la lista larga de intentos fallidos, incluido el pacto de París del 2015, para buscar la conservación del planeta.