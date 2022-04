El penúltimo fallo

Abril 24, 2022 - 06:55 a. m.

2022-04-24

Por:

Editorial .

Aunque advirtió a Colombia para que detenga su intervención en la Zona Económica de Nicaragua, el fallo de la Corte Internacional de la Haya puso fin a las insistencias del régimen de Daniel Ortega por apropiarse del territorio del archipiélago de San Andrés y Providencia. Con ello, queda por definir la última de las tres demandas que el vecino presentó contra nuestro país.



Debe destacarse en primer lugar que la sentencia del pasado jueves no hace referencia a que nuestro país haya desconocido el fallo de 2012, la acusación fundamental del proceso iniciado hace ocho años por Nicaragua. En esas condiciones, no es precisamente una condena contra Colombia, así reconozca que se han producido violaciones de la zona económica con actuaciones como el ofrecimiento de posibles explotaciones petroleras en la zona que el Tribunal había reconocido como de Nicaragua en fallo anterior.



Por el contrario, hace precisiones sobre las facultades que tiene para que la Armada Nacional transite por la zona en litigio en su compromiso con la lucha que se desarrolla contra el narcotráfico y el delito internacional. Y precisa el derecho que tiene a establecer una Zona Contigua a los territorios reconocidos por el Tribunal en la sentencia de 2013, adecuando sus decisiones sobre la materia a los principios del derecho internacional. Es decir, reitera su llamado a que Colombia defina la zona contigua de 12 millas más allá de las 12 millas del mar territorial alrededor de las islas y cayos del archipiélago que forman parte del territorio colombiano.



Hay un punto en el cual el Estado colombiano debe actuar con firmeza: se trata de los derechos de las comunidades raizales a realizar pesca artesanal en la zona reconocida como de Nicaragua por el anterior fallo. Al negar que existieran esos derechos, o que fueran probados por las alegaciones y contrademandas de Colombia, la Corte de la Haya insinuó la búsqueda de un tratado bilateral para establecer hasta dónde pueden realizar su actividad los pescadores colombianos que, vale la pena hacer la aclaración, lo están haciendo en la zona contigua.



Queda entonces la obligación de las autoridades colombianas de defender como corresponde los derechos del pueblo raizal a ejercer la pesca artesanal, como lo ha hecho a través del tiempo, así la mayoría de los magistrados del Tribunal no hayan reconocido como válidos los argumentos contenidos en la contrademanda presentada por nuestro país. Lo cual incluye la posibilidad, remota y difícil por ahora de lograrlo mediante un tratado bilateral.



Esos son los puntos más destacables de un fallo que no parece dejar vencedores ni vencidos. Y sólo resta que la Corte Internacional de la Haya se pronuncie sobre la tercera demanda de Nicaragua contra Colombia, en la cual pretende extender su mar territorial mediante el reconocimiento de la extensión de su plataforma submarina.



Con ello deben terminar los litigios jurídicos con el incómodo vecino, tanto de nuestro país como de todos los que lo rodean en el Caribe. Será también la última actuación de esa Corte frente a posibles demandas futuras contra Colombia.