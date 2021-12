El paso de la minga

Diciembre 09, 2021 - 11:55 p. m.

2021-12-09

Por:

Editorial .

Si todo transcurre de acuerdo con lo informado por las autoridades y los dirigentes del Consejo Indígena Regional del Cauca, Cric, la llegada de la minga a Cali será una expresión pacífica que durará algunas horas y no implicará confrontaciones que puedan poner en peligro la tranquilidad de los caleños. Confiando en esas expresiones, es de esperar que no se produzcan alteraciones o inconvenientes que afecten la ciudad.



De acuerdo con los organizadores de la movilización, se trata de aprovechar el día de los Derechos Humanos para protestar por las difíciles condiciones que atraviesan las comunidades indígenas del Cauca debido a la amenaza de la violencia, reclamar contra el abandono estatal, el incumplimiento de más de mil compromisos firmados por varios gobiernos nacionales. Son reclamos sin duda justos, aunque no está claro el por qué la minga tiene que realizarse en Cali y no en la capital de la Rrepública.



Luego de muchas negociaciones, reclamos y aclaraciones, el acuerdo para celebrar actos pacíficos hoy está claro. No pocas entidades públicas y privadas, de autoridades locales, académicas, eclesiásticas y políticas, han intervenido para crear un clima de tranquilidad y responder las inquietudes de muchos sectores de la sociedad que han expresado temores sobre la posible repetición de los terribles hechos que se iniciaron el 28 de abril pasado con el derribamiento del a estatua de Sebastián de Belalcázar, fundador de la capital vallecaucana.



También se sabe de la disposición de la Fuerza Pública para proteger a los integrantes de la minga que se harán presentes en Cali, así como para garantizar que no se produzcan hechos que desencadenen una nueva embestida de desórdenes. Y está también la disposición del gobierno municipal para asegurar en esta ocasión que se mantenga la tranquilidad, algo que no fue claro cuando se encendió lo que el alcalde Jorge Iván Ospina denomina “el estallido social”.



Así las cosas, todo está preparado para que la minga realice en paz sus actos en Cali. Aunque ayer volvieron al sitio donde derribaron la estatua de Belalcázar miembros de la comunidad Misak que el Cric no reconoce como sus integrantes, es de esperar que no se produzcan hechos con los cuales se trate de sembrar conflictos. O que no se produzcan provocaciones a los integrantes de la Fuerza Pública o intentos dirigidos a generar violencia.



Todo está dispuesto para que el paso de la minga organizada por el Cric se dé en forma tranquila. Es la oportunidad para pedirles a los caleños, incluidos quienes de muchas maneras han expresado su rechazo o sus inquietudes, a actuar con la serenidad que ha demostrado siempre Cali como una ciudad de brazos abiertos y respetuosa de las diferencias raciales, culturales y de pensamiento.



Pero también, para recordarles a los dirigentes del Cric y a quienes los respaldan el comportamiento tranquilo y respetuoso que merece la comunidad caleña, alejado de las intenciones políticas y pensando siempre en la nación colombiana que es una sola y no puede ser objeto de manipulaciones dirigidas a dividirla por la razón que sea.