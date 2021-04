El orden es necesario

Abril 11, 2021 - 06:55 a. m.

2021-04-11

Por:

Editorial .

Una ciudad necesita un orden y el respeto por los derechos ciudadanos.

No es posible que algunas personas por el hecho de que una decisión oficial afecte sus intereses particulares cierren las calles y que por esa razón las autoridades tengan que dedicarse a cuidarlos en lugar de proteger el interés general.



Esta semana que termina, Cali estuvo paralizada por varias manifestaciones pequeñas que colapsaron las calles, bloquearon las entradas, el centro se traumatizó, la ciudad quedó incomunicada y nadie respondía por el daño causado a quienes necesitan realizar sus actividades. Primero fue uno de los gremios de taxistas cuyos integrantes salieron a protestar contra un proyecto de ley para regular las plataformas virtuales que ofrecen el servicio de transporte. Durante todo el miércoles cerraron las vías de ingreso a Cali en el sur, el norte y el oeste de la ciudad, mientras marcharon hacia el CAM convirtiendo en un caos la movilidad.



Al día siguiente los causantes del colapso que duró varias horas fueron los carretilleros quienes para reclamar que les sustituyan sus vehículos se apostaron frente a la Alcaldía causando trancones en el sur, el centro y el norte de Cali. Y como si dos días seguidos de ese colapso no bastaran, el viernes una pequeña manifestación de integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, marchó por la Calle Quinta sembrando otra vez el caos, mientras que unos pocos indígenas cerraron la entrada al norte de Cali impidiendo por largo rato el ingreso y salida de la ciudad.



Llamar la atención sobre esas tomas de las vías no significa estar en contra del derecho a la protesta. Pero es más que claro que se necesita ofrecerle garantías a toda la sociedad para que no sea perjudicada. Para eso, las autoridades deben estar atentas y organizar los espacios que sean necesarios para el ejercicio de ese derecho.



Para ello se debe armonizar la expresión de las protestas con la garantía al ejercicio de las libertades que consagra la Constitución Nacional, en lugar de dar la sensación de impotencia. Y para no tener que vivir con frecuencia el triste espectáculo de guardas de tránsito y de policías dando explicaciones a quienes, con razón, se quejan por los inconvenientes que además de sorpresivos, perjudican su vida y su trabajo.



Cali no puede seguir expuesta a los traumas constantes causados por quienes pretenden reclamar por sus intereses afectando el interés general. Sus gobernantes deberían saber qué sucedería y no hicieron lo necesario para garantizar la normalidad a la inmensa mayoría de caleños que no participaban en las protestas, y por el contrario sufrieron las consecuencias.



En todas las sociedades democráticas hay espacios para debatir y si bien se debe respetar el derecho a la protesta, no se pueden aceptar vías de hecho como las que ocurrieron esta semana en la capital del Valle.

Permitir esas tomas y con la frecuencia que aquí están sucediendo es como aceptar que la ciudadanía se convierta en rehén de quienes, aunque tienen derecho a protestar, causan daño al impedir el ejercicio de la libertad de locomoción y de su derecho al trabajo.