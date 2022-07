El nuevo Congreso

Hoy se instala el Congreso de la República compuesto por los elegidos por los colombianos el pasado 13 de marzo para ejercer la representación popular que ordena la Constitución. Por lo acontecido en el proceso de renovación en los cargos de dirección del Estado realizado en el transcurso de este año, el Legislativo que hoy asume puede ser uno de los más importantes para las instituciones democráticas de Colombia.



La característica más significativa de la legislatura que se inicia es el resultado de las elecciones legislativas y presidenciales. Con respecto a las primeras, la conformación del órgano que emite las leyes y ejerce control político sobre la acción de las otras ramas del poder público indica que no habrá una mayoría, aunque está claro que el Pacto Histórico, el partido del nuevo presidente Gustavo Petro, obtuvo la mayor votación y por consiguiente el mayor número de curules.



Se conoce también que el llamado del nuevo mandatario a un acuerdo nacional se ha reflejado en la disposición de los demás partidos, tanto los que representan la izquierda como los tradicionales que sumados pueden constituir esa mayoría, a aceptar la invitación. Lo cual se traduce, por lo pronto, en la constitución de las mesas directivas y las comisiones tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, las cuales parecen acordadas para el cuatrienio que se inicia hoy.



Queda por saber la manera en que los congresistas que no pertenecen al partido de gobierno ejercerán el control político al Ejecutivo que se posesiona el próximo 7 de agosto. Se conoce ya que, con excepción del Centro Democrático y algunos otros congresistas, la dirigencia partidista se sumará a la coalición de gobierno, bajo lo que manifiestan como su interés por colaborar con el cambio que reclamaron las mayorías de los votantes el pasado 19 de junio.



Es decir, aún no se conoce cómo se ejercerá la representación de los diez millones quinientos mil ciudadanos que votaron por la otra opción, y cómo se garantizarán los derechos y los principios que han hecho posible la libertad de empresa y el ejercicio de los derechos, la base de un sistema que, con imperfecciones inocultables, ha demostrado ser el camino para construir una sociedad mejor. Y cómo se va a garantizar que se produzca la evolución del Estado para que la Justicia responda a las urgencias de la Nación colombiana.



Hoy también se volverán a escuchar los reclamos de la inmensa mayoría de los colombianos para que se acabe con la corrupción que desvía valiosos recursos destinados a atender las carencias de los sectores sociales más necesitados de la presencia oficial. Para que haya atención a las necesidades y posibilidades de la provincia, la mejor manera de asegurar una sociedad menos excluyente. Y para que se eliminen las condiciones que hacen posible una violencia crónica alimentada por el narcotráfico.



Hoy se instala en Bogotá el Congreso que debe representar a los colombianos en el propósito de mantener la democracia libre y fortalecida como el instrumento para tener una Colombia más próspera, igualitaria y respetuosa de las diferencias.