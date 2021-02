El momento de la verdad

Febrero 07, 2021 - 06:55 a. m. 2021-02-07 Por: Editorial .

Con la publicación del Plan Nacional de Vacunación, Colombia recibe la carta de navegación para poner fin a la pandemia del Covid-19. Ante los estragos que el contagio ha producido durante un año, es la oportunidad para dejar atrás las diferencias y unir al país en el compromiso de sacar adelante la que debe ser la solución a una de las más graves crisis en la historia de Colombia y del mundo moderno.



Lo primero que debe reconocerse y ayudar a difundir por todos los medios posibles es que la vacuna contra el Sars-Cov-2 es una realidad, ofrece una efectividad entre el 70 y el 95% en sus diferentes productores y no genera consecuencias graves para quienes sean vacunados. En ese propósito es necesario llegarles a todos los colombianos, en especial a quienes tienen dudas o temores sobre los efectos del medicamento que se ha desarrollado en un año y ya está produciendo efectos benéficos en los países donde se ha usado de manera extensiva.



También debe hacerse conciencia sobre la importancia que tiene como el paso fundamental para extinguir la posibilidad del contagio al lograr la inmunidad de la mayoría de los colombianos, que lleve a la neutralización del mortal virus. Y recalcar que debe empezarse por las personas con mayores riesgos de padecer las consecuencias graves de la enfermedad, iniciando por los integrantes de los servicios de salud que tienen contacto directo con las víctimas del Covid-19, y con los mayores de edad, los más propensos a desarrollar sus terribles efectos.



Con esos antecedentes, también debe hacerse el reconocimiento a la labor que han desarrollado el Gobierno Nacional, las entidades de salud y los organismos internacionales que han trabajado con ellos para diseñar y poner en ejecución el Plan de Vacunación que debe empezar a ejecutarse desde la segunda semana de febrero. Según las varias explicaciones del presidente Iván Duque y de su Ministro de Salud, el país ya ha adquirido con cinco laboratorios diferentes las vacunas necesarias para aplicarlas a treinta y cinco millones de colombianos en el transcurso de los próximos seis meses, y si bien se han producido demoras en su llegada al país, ello se debe ante todo a las dificultades de producción, así como las presiones de los países donde se producen.



Hay pues un derrotero claro y serio para empezar la vacunación, que merece confianza y necesita el compromiso de toda la nación para lograr los resultados que se esperan. Ya no es un asunto de respaldar un gobierno por razones partidistas, de aspiraciones políticas de determinados grupos o personas o de hacer un gobiernismo innecesario o una oposición oportunista, si no de llevar la salud y la tranquilidad a todos los colombianos.



Es el momento para que cada uno de nosotros nos preguntemos qué podemos aportar para sacar adelante el plan de vacunación y de ofrecer lo que sea necesario para lograr el fin de la pandemia. Es, la oportunidad para salir de la crisis en que nos ha metido el Covid-19. Es el tiempo para que la solidaridad nos permita estar a la altura del momento que atravesamos, sin renunciar a nuestras creencias, ideas o puntos de vista.