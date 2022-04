Abril 03, 2022 - 11:55 p. m.

2022-04-03

Por:

Editorial

Como puede esperarse de una guerra, las cifras de muerte y destrucción en Ucrania crecen a diario. Y aparecen también las denuncias sobre crímenes que superan los límites del Derecho Internacional Humanitario y se convierten en masacres dirigidas a imponer el terror entre los no combatientes.



Uno de los peores ejemplos de esa estrategia en la cual no hay escrúpulos, se ha producido en la ciudad de Bucha, al norte de Kiev. Las imágenes conocidas hasta ahora revelan el horripilante asesinato de cientos de civiles a manos de las tropas rusas que debieron abandonar la zona ante la respuesta exitosa de la resistencia ucraniana. Seres humanos amarrados de pies y manos, arrojados en fosas comunes o tirados a la intemperie, al lado de las ruinas de las brigadas mecanizadas de los invasores que fueron rechazados.



“Región de Kiev. El infierno del Siglo XXI. Los cuerpos de hombres y mujeres que murieron con las manos atadas. Los peores crímenes del nazismo están de regreso en Europa. Esto fue hecho de manera deliberada por Rusia”. Así describió la escena que se vive en la localidad de Bucha un consejero de la presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, la cual es ratificada por medios como la BBC de Londres.



Es una manera horripilante de tratar de ganar una guerra mediante la estrategia de tierra arrasada, o como parece acontecer, de vengar la derrota y amedrantar a una nación con la barbarie que les espera a quienes se atrevan a enfrentar al invasor. Sólo que ahora, cuando la tecnología y la comunicación permiten revelar paso a paso lo que ocurre, es más fácil desnudar los abusos que se cometen en una guerra que, como la que ha desencadenado la invasión a Ucrania, aún no se sabe por qué la inició Vladimir Putin.



Muchos son los argumentos que el presidente ruso ha esgrimido para tratar de justificar la agresión contra Ucrania, como aquel de servir de fuerza neutralizadora de la violencia contra los separatistas que él ha protegido e impulsado. Pero todo se queda sin fundamento cuando los documentos gráficos, los trabajos de los periodistas y las informaciones que circulan a través de las redes sociales muestran la masacre cometida por los militares rusos que él comanda.



Ahora, luego de destruir el puerto de Mariúpol sin lograr su rendición, el ejército invasor empieza el ataque contra Odessa uno de los más importantes sobre el mar Negro. En el propósito de derrotar a Ucrania, no habrá consideración sobre la importancia que ha tenido Odessa para la humanidad como epicentro de la cultura, al igual que Kiev. Sólo se impondrá de nuevo el arrasamiento o la orden de rendición enviada por el régimen de Putin que, por supuesto, los ucranianos no acatarán.



Queda la esperanza de que los diálogos y las negociaciones permitan detener la locura que lleva un mes destruyendo al que Putin califica como país hermano, produciendo muertos y sembrando la barbarie. Así como los organismos internacionales anuncian procesos contra los autores de los crímenes de guerra que allí se están cometiendo, debería abrirse la oportunidad para detener el infierno que padece Ucrania.