Diciembre 12, 2021 - 06:55 a. m.

2021-12-12

Por:

Editorial .

En medio de las dificultades que afectan la vida de nuestra Nación, el narcotráfico en todas sus etapas es de lejos el gran enemigo de la paz y de la institucionalidad. Y cómo combatirlo no puede ser posible ya concentrando la responsabilidad en Colombia, mientras la demanda desbordada genera utilidades enormes que se traducen en incentivos para que aumente la producción y la consecuente amenaza a la tranquilidad de los colombianos.



Se sabe que en el presente año, las autoridades de nuestro país han capturado y destruido más de un centenar de toneladas de cocaína en las fronteras, en los mares y en el interior. Y se informa de las miles de hectáreas que han sido erradicadas pese a lo cual la resiembra crece y la productividad aumenta, mientras se conoce la destrucción de centenares de laboratorios clandestinos donde se procesa la droga, los cuales son reemplazados de manera ágil por las innumerables organizaciones que manejan el negocio, incluidas las que como las llamadas disidencias de las Farc o el Eln tratan de mostrarse como movimientos políticos para cubrir su característica de narcotraficantes.



Hoy se calculan en más de doscientas mil hectáreas las cultivadas en coca en todo el país. Y pese a los programas de sustitución de cultivos o las erradicaciones forzadas, apenas se ha logrado reducir en una pequeña proporción el tamaño de una amenaza que se riega por toda la geografía colombiana, destruyendo bosques, selvas, culturas y sembrando corrupción. Frente a ello, el Estado muestra limitaciones innegables para controlar lo que sin duda es el combustible de la violencia y de la descomposición social.



Pero el problema ya no es solo de Colombia. Ecuador también muestra situaciones similares, mientras Venezuela se ha convertido en epicentro del tráfico debido a la protección que la dictadura le brinda a las organizaciones que manejan el negocio. Y Centroamérica presenta lo estragos que le causa el que muchos de sus países se hayan convertido en vías de tránsito para los cargamentos ilegales, con todas las consecuencias que ello trae.



Es pues un problema internacional, alimentado ante todo por el crecimiento casi ilimitado de la demanda en los Estados Unidos y Europa. Pero la guerra se produce aquí, mientras existen pocos esfuerzos por detener esa tendencia del consumo que asesina a miles de seres humanos, sin que se conozcan resultados efectivos en la persecución al blanqueo de los recursos que generan allá los narcotraficantes, los vendedores y distribuidores.



Algo está mal, nuestros países son señalados y pagan las consecuencias de esa demanda. Con razón el presidente Iván Duque afirmó: “Desde la corresponsabilidad de procedimientos que tenemos que adoptar, creo que tenemos que hacer mucho más en Estados Unidos en prevención”.

Porque ya no se trata de certificar la actuación de nuestro país contra el narcotráfico o de concentrar la guerra en la producción cuando la tolerancia al consumo es evidente, la impunidad cubre a quienes la distribuyen en los países consumidores y sus beneficios son manejados por los sistemas financieros.