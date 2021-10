El fantasma de Hidroituango

Octubre 07, 2021 - 11:55 p. m.

2021-10-07

Por:

Editorial .

Con los problemas que ha tenido la central hidroeléctrica de Ituango construida por las Empresas Públicas de Medellín, EPM, es un hecho que los riesgos y consecuencias sobrevinientes no son solo de Antioquia, de la administración municipal de su capital o de los accionistas. Lo que está en juego es la posibilidad que se produzca un racionamiento en toda Colombia, por lo cual le corresponde al Estado actuar para impedir lo que sería una emergencia nacional.



Hablar de Hidroituango es no solo referirse a una inversión realizada por Antioquia y EPM que tiene repercusiones en la política local de ese departamento y del municipio propietario de la que es hoy una de las empresas de servicios públicos más importantes de la Nación. Es, ante todo, referirse a una central que debió empezar a entregar energía al sistema nacional hace un año, y que dado sus graves problemas aplazó para el 2022 el inicio de su generación, estimada en el 17% de la demanda nacional.



Por supuesto, los desastres que se iniciaron en mayo del 2019 han causado grandes polémicas y medidas que como el reclamo a las aseguradoras ofrecen soluciones para reencausar el proyecto y llevarlo a su terminación. En cuanto a lo primero, hay que reconocer que como entidad de derecho público está sujeta a la vigilancia de la Procuraduría y la Contraloría, así como a la acción de la Fiscalía, además de los controles de las autoridades que dirigen el sector eléctrico.



Pero también hay que destacar el protagonismo que tienen las autoridades municipales de Medellín como dueña de EPM y la gobernación de Antioquia como propietaria de la mayoría de sus acciones. En el caso de la empresa, ésta ha estado sujeta al vaivén político ocasionado por un alcalde al parecer empeñado en imponer sus dictados y quien desde su llegada al cargo no ha parado de cuestionar la administración de esa entidad y la gestión del proyecto.



Como resultado, la pugna política crece en Medellín, EPM ha tenido dos gerentes en año y medio y crecen los cuestionamientos sobre la posibilidad de cumplir los plazos para que Hidroituango entre en operación. A ello debe agregarse la posibilidad de que deba cambiarse de constructor debido a un fallo de la Contraloría que aún está a la espera de su apelación.



Eso significaría paralizar el proyecto y caer en la insuficiencia que ocasionaría a su vez un posible racionamiento en toda Colombia, y no propiamente por las actuaciones de la Contraloría en el ejercicio de sus deberes constitucionales. Así las cosas, ya no es un mero asunto de disputas y rivalidades en la política de Medellín, o de aquellos que pertenecen al ámbito de las facultades del polémico burgomaestre. Es la seguridad energética que necesita toda la Nación, y como tal debe ser tratada para evitar tan funestas consecuencias.



De lo que se trata es de eludir esos riesgos y de asegurar que Hidroituango entre en operación si, como lo afirman sus constructores, es posible. Y de hacer prevalecer el interés general de los colombianos por encima de las diferencias y las polémicas que parecen dominar el gobierno de Medellín.