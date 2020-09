El esfuerzo de La Línea

Septiembre 03, 2020 - 11:55 p. m. 2020-09-03 Por: Editorial .

Cien años después de haber sido planteado como parte de la solución para unir al centro del país con el suroccidente, el túnel de La Línea empieza a operar hoy. Es un hito de la ingeniería colombiana que superó los desafíos de la naturaleza y aquellos planteados por la en veces increíble resistencia del centralismo a atender con presteza las necesidades de toda la Nación.



Cuando se concibió la iniciativa de atravesar la Cordillera Central para unir al país, se habló en primer lugar de adelantar un proyecto basado en el ferrocarril, utilizando el paso de La Línea, en su momento el más factible. Y siempre se pensó en un túnel como la manera de resolver las dificultades, los riesgos y los grandes costos que implica ascender a tres mil metros de altura.



El paso de los años mostró cómo la solución férrea fue desechada y se priorizó el transporte automotor por carretera. Sin embargo, la vía siguió siendo un dolor de cabeza, tanto por las condiciones geológicas de la zona como por la tozuda negativa a explorar vías alternas que permitieran ahorrar tiempos y costos al transporte y facilitaran la integración nacional.



Quedó entonces el proyecto que incluye la construcción de 25 puentes, 31 viaductos y 20 túneles, siendo el principal el que hoy entra en servicio. Con 8,5 kilómetros de longitud y que será usado sólo en el sentido sur norte, ahorrando cincuenta minutos en el recorrido hacia Bogotá, el túnel es el símbolo de un esfuerzo enorme, largo y complejo que no obstante los inconvenientes que se han presentado en su ejecución demuestran la calidad de la ingeniería colombiana para resolver los retos que planteó la monumental obra.



Pero también resume las dificultades institucionales para afrontar una solución que ante todo es nacional y tiene un gran significado para la integración del pueblo colombiano y para su economía. Iniciado hace casi veinte años, las demoras, los problemas de sobrecostos e incumplimientos y la en ocasiones indescifrable maraña de discusiones legales, de corrupción y de pleitos interminables, demoraron hasta hoy lo que sin duda es una buena noticia para las comunicaciones de toda Colombia.



Cuando en abril del 2021 se entregue la totalidad del complejo de obras incluidas en el proyecto denominado el túnel de La Línea como lo ha anunciado el Gobierno Nacional, el país habrá completado una de sus más importantes obras de infraestructura en toda su historia que debe resolver el obstáculo que significan los constantes derrumbes y accidentes en la vía que une a Armenia, Quindío, con Cajamarca en el departamento del Tolima.



No obstante quedarán por realizarse los proyectos que pretenden comunicar en forma directa al Oriente de Colombia con el Pacífico, sin pasar por Bogotá, o la posibilidad de desarrollar una vía alterna y el ferrocarril que una el centro del país con el suroccidente. Aunque el Túnel de la Línea es un hito que debe celebrarse después de cien años de planteado como reto para nuestra nación, su terminación no puede impedir que se acometan esas iniciativas, las cuales significan unir de verdad a un país de 1.141.749 kilómetros cuadrados.