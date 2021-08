El ejemplo del Valle

Agosto 06, 2021 - 11:55 p. m.

2021-08-06

Por:

Editorial

Para detener el cambio climático hay que realizar acciones concretas: reducir el uso de combustibles fósiles, impulsar la conversión hacia energías sostenibles, frenar la contaminación y recuperar los ecosistemas. Todas son necesarias y hay las que no admiten demoras como detener la deforestación y acelerar la reforestación.



Hace tres años Colombia hizo el compromiso internacional de llevar a cero la tala de sus bosques y sembrar 180 millones de árboles al finalizar el 2022. Conseguir esas metas no está siendo fácil, sin embargo hay ejemplos en el territorio nacional de que sí es posible avanzar en ese sentido, como lo demuestra el Valle, departamento que lidera junto a Antioquia el proceso de reforestación, con programas concretos y que dan resultados.



Lo primero es reconocer que hoy el Valle es la región con una de las tasas de deforestación más bajas de Colombia, con menos de 500 hectáreas perdidas en el 2020, mientras en todo el territorio nacional desaparecieron 178.000 hectáreas de bosques el año anterior, según el Ideam. Esa reducción sistemática de la tala ha ido acompañada con programas de siembra que están siendo exitosos y han permitido plantar un promedio anual de dos millones de árboles, en su mayoría nativos, por lo que se espera que en 2023 se cumpla la meta de ocho millones prometidos.



Como la estrategia no se puede reducir a plantar por plantar, ésta ha ido acompañada de programas liderados por la CVC, la Gobernación y los municipios, con el acompañamiento de las comunidades, de la empresa privada y la Fuerza Pública. Es un ‘todos ponen’, que además genera empleo, para garantizar que el aliento sea largo, trascienda los gobiernos de turno y el beneficio sea permanente.



Es así como se trabaja en la recuperación de las cuencas hidrográficas y se amplían las zonas de reserva natural, tanto de las que están bajo el amparo de Parques Nacionales o de los municipios, como las que le pertenecen a particulares. Estas últimas, llamadas Zonas de Reserva de la Sociedad Civil, han ido en aumento en los años recientes y hoy suman 10.508,6 hectáreas, distribuidas en 23 de los 42 municipios vallecaucanos, con lo que el departamento llega a 600.000 hectáreas protegidas.



Son los recursos naturales que al final conforman un todo, se complementan, se entrelazan y difícilmente pueden verse como espacios individuales. Con sus dos cordilleras, sus planicies, sus selvas, el mar, los ríos y lagunas, este Valle del Cauca es uno solo, hay que cuidarlo, restaurar lo que se ha dañado y que sea el que empuje al resto del país. Por supuesto, falta mucho por hacer, como bajar a cero la tasa de deforestación regional, conseguir que el plan de formación ambiental llegue a todos y lograr la protección de todas las zonas de reserva natural, en primer lugar del Parque Natural Los Farallones donde aún persisten las invasiones y la minería ilegal.



Ese es el camino que se debe recorrer para que Colombia cumpla su parte en la restauración y protección de sus recursos naturales, y estos hagan su tarea de capturar el carbono, mantener la biodiversidad, brindar los servicios ecosistémicos y regular las temperaturas. Todo lo que se necesita para detener el cambio climático y que la humanidad viva en armonía con la naturaleza.