El día de la unión

Julio 18, 2021 - 06:55 a. m.

2021-07-18

Por:

Editorial .

Luego de los más de cincuenta días de tensión e incertidumbre vividos a raíz del paro que se inició el pasado 28 de abril, se anuncia una nueva jornada de protesta el próximo martes. Y mientras las autoridades toman medidas para evitar los desmanes, no deja de crecer la amenaza de quienes promueven el desorden para generar el caos.



Es el 20 de julio, día en el cual se proclamó la independencia de Colombia, la fecha que en cualquier parte debiera ser motivo de unión y de conmemoración alrededor de nuestra nacionalidad. Sin embargo, esta vez pretende usarse para ahondar divisiones y revivir un movimiento que causó graves heridas en la sociedad, golpeada por una pandemia que profundizó la pobreza y reclama el esfuerzo de todos para superar las dificultades.



Pero la situación ahora parece dirigida a revivir los enfrentamientos, para lo cual se hacen convocatorias, pacíficas en principio, para reanimar la protesta social. Sin embargo, detrás de ellas también están quienes siempre las convierten en focos de conflictos, en violencia y vandalismo que se toma las calles, generan bloqueos y desconocen los derechos de los ciudadanos a la tranquilidad y a la normalidad que requieren para superar los momentos difíciles.



Esas convocatorias reviven los temores hacia nuevos enfrentamientos y obligan a las autoridades a tomar medidas para proteger el interés general. Es el orden que reclama la nación para poder recuperarse de los daños que le han dejado tanto la pandemia como la fuerza bruta e irracional de quienes pretenden desconocer el Estado de Derecho, utilizan a la juventud y explotan las necesidades que padecen grandes sectores de nuestra sociedad como mascarón de proa de sus oscuras pretensiones.



Tales intenciones no pueden prosperar. Por ello, es más que explicable que las autoridades tomen las medidas que sean necesarias para impedir que Cali sea de nuevo tomada por la anarquía, que el Valle sea objeto de bloqueos o que la Capital de la República se convierta en epicentro de desmanes. Si bien se debe permitir la protesta social, esas formas de violencia ya no pueden ser toleradas y la sociedad debe ser protegida de tales amenazas.



Cali en particular ha sido golpeada con saña por las vías de hecho y la falta de autoridad que las tolera y en muchos casos las promueve, ahondando la división y estimulando una crisis que solo puede superarse si se consigue una unidad de propósitos dirigida a recuperar la concordia alrededor del bien común. Repetir esos hechos es inaceptable, y así ha sido entendido por quienes tienen a su cargo la seguridad, ahora que se anuncia un nuevo intento de paralizar la ciudad.



El 20 de julio es un símbolo de unión para los colombianos y no de división o de confrontación para sembrar el caos. Aunque es claro que en esta fecha pueden existir también las protestas, es inaceptable convertir la conmemoración nacional en motivo de confrontación, en generador de esa violencia destructora que tanto daño le ha causado a nuestra Nación, empeñada como está en superar las graves dificultades por las cuales ha debido transitar en los últimos quince meses.