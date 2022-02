El desafío del terror

Febrero 10, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-10

Por:

Editorial .

Siete atentados y decenas de víctimas en los últimos veinte días demuestran que el terrorismo en Colombia está en su apogeo y que el Estado no puede continuar a la espera de que siga creciendo la cifra de policías y soldados muertos o heridos por la demencia criminal. Esa es la estrategia que se usaba hace veinte años para paralizar mediante el miedo a los ciudadanos y demostrar la incapacidad de las autoridades para impedirlo.



Por supuesto, tal propósito de los terroristas no es cierta. La Fuerza Pública ha actuado con decisión contra las organizaciones que actúan ante todo para proteger el negocio del narcotráfico que las alimenta y las fortalece, llámense disidencias de las Farc, Eln o bandas manipuladas por los carteles internacionales y respaldadas por la dictadura que manda en Venezuela. Nada de ello es ya de contenido político y lo que está claro es que pretenden imponer el desconcierto mediante el ataque indiscriminado y cobarde.



La cifra de atentados y las víctimas hacen recordar las épocas del narcoterrorismo, donde la cabeza de los servidores públicos tenía precio y se trató de sembrar el miedo atacando con bombas, carros bomba o motos bomba. Aunque aún no han llegado a Bogotá, hay que resaltar que Cali fue escenario de dos ataques del mismo corte durante el mes de enero, y que se han desatado embestidas de todo tipo como la que ayer dejó una persona muerta y siete policías heridos en el departamento de Córdoba, y el día anterior asesinó dos servidores públicos y un civil en la sede del batallón Vargas del Ejército en el Meta, dejando también seis soldados heridos.



Y todo coincide con la época electoral, cuando los ojos del mundo están puestos sobre Colombia y su democracia. Como en las épocas de los carteles de la droga y su embestida terrorista, son esfuerzos destinados a doblegar la voluntad nacional, convertir a las organizaciones criminales en actores políticos y reclamar el diálogo como alternativa para detener el baño de sangre, mientras los esfuerzos de las autoridades son objeto de la crítica de quienes pretenden ganar las elecciones mediante la propagación del temor.



Por ello, ya no es el momento para seguir emitiendo declaraciones altisonantes, sino de recurrir a los recursos que da la Constitución para enfrentar el desafío del terrorismo. Y de fortalecer ante todo el uso de la inteligencia como el instrumento más eficaz para anticiparse a esos atentados, devolverles la tranquilidad a los colombianos e impedir el asedio que ha puesto en la mira de los criminales a los soldados, policías e incluso a autoridades civiles como el gobernador del Caquetá.



El momento es definitivo: como hace veinte años, en nuestro país existe hoy un desafío del crimen contra la vida y la democracia. Y la respuesta del Estado debe ser tan seria como efectiva para acabar con el terrorismo que a diario deja una estela de muerte y de desconcierto en muchas regiones del territorio colombiano. Ya es tiempo de actuar, de anticiparse y detener a quienes han hecho del terrorismo y del asesinato de soldados y policías el instrumento para someter a Colombia bajo sus designios criminales.