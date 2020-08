El derecho a la impunidad

Agosto 20, 2020 - 11:55 p. m. 2020-08-20 Por: Editorial .

Con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del exalcalde de Bogotá destituido por malos manejos del patrimonio público y conforme a las leyes y la Constitución Nacional, la Justicia colombiana vuelve a ser desconocida de manera rampante. Pero esta vez, se abre la puerta a la impunidad de quienes como el señor Gustavo Petro ha usado las facultades que les otorga una elección para fines distintos a la correcta administración de los asuntos que son de su competencia.



Petro fue objeto de un proceso establecido por nuestra Constitución y por una autoridad creada por ella para vigilar la actuación de los funcionarios y sancionar si es del caso sus malos procederes, sin perjuicio de las acciones penales que de ello se deriven. Es la prerrogativa de cada Estado a establecer en su constitución los procedimientos para vigilar el manejo de los asuntos públicos, sin importar si son nombrados o elegidos.



Pero esa prerrogativa no es del gusto de una comisión de la OEA, encargada de proteger los Derechos Humanos, no de fallar asuntos que son de carácter administrativo. Y en un proceder abiertamente político que tiene antecedentes numerosos accedió al pedido del sancionado funcionario por sus malas acciones, desconoció nuestra Norma Suprema y la autonomía de nuestro Estado para regular el control y la vigilancia de los funcionarios y ordenó crear una legislación distinta para quienes son elegidos por votos.



Es decir, reconoció el derecho a la impunidad en materia de sanciones administrativas para quienes abusen de sus atribuciones, por el solo hecho de ser elegidos. Así pueden caerse miles de actos y procedimientos realizados por la Procuraduría General de la Nación en defensa del patrimonio público y contra los fraudes a los mandatos que los ciudadanos dan a sus elegidos. Ni más ni menos.



A partir de ahora, y según la Cidh, la vigilancia y sanción de actos cometidos por funcionarios electos sólo podrá hacerse a través de la Justicia ordinaria. Es decir, el Estado queda sin dientes para actuar con rapidez contra los actos que lesionan la buena marcha de la administración pública y causan detrimento patrimonial a todos los ciudadanos, hayan votado o no por el infractor, como ocurrió con el señor Petro.



Además de ser un desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, tal actuación es otra más de aquellas decisiones políticas de la Cidh en pro de una tendencia ideológica. Y al elevar a la categoría de violación de los derechos humanos las destituciones con justa causa basadas en procesos jurídicos establecidos por la ley, son un aliciente a la corrupción y el mal manejo del erario y el gobierno de parte de cualquier funcionario elegido, empezando por el senador y exalcalde Petro.



Sería bueno saber lo que piensan los jueces colombianos ante semejante desautorización. Y se debería pensar si es bueno mantener compromisos internacionales en los cuales se consagra la posibilidad de desconocer y burlar nuestra Constitución y todo el orden jurídico creado para proteger del mal gobierno al interés general y el patrimonio público.