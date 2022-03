El deber de elegir

Marzo 06, 2022 - 06:55 a. m.

2022-03-06

Por:

Editorial .

Dentro de una semana, Colombia elegirá a quienes serán los miembros del Congreso de la República durante los próximos cuatro años. Ante la importancia que tiene en el funcionamiento del Estado y la necesidad de reformas y cambios para fortalecer las instituciones, la participación de quienes tienen el derecho a elegir es vital para nuestra democracia.



La elección de senadores y representantes a la Cámara es fundamental, pues conforman uno de los tres poderes públicos que conforman el Estado. En ellos se deposita la capacidad para emitir las leyes, muchas veces en colaboración con el poder Ejecutivo cuando así lo exige la Constitución Nacional, lo que significa la posibilidad de adecuar el funcionamiento de los organismos públicos a las necesidades de la Nación, así como de tomar decisiones que tienen gran incidencia en la actividad privada.



Pero la función de los congresistas no se limita a expedir leyes, lo que en Colombia se ha convertido en un problema por la abundancia de normas que en muchas ocasiones parecen contradictorias. Tal vez, la más importante es la de actuar como depositarios de la representación popular para ejercer el control político sobre los actos del Gobierno, con algo más que la posibilidad de designar a quienes dirigen los organismos de control y vigilancia.



En un país como el nuestro, en el cual es notorio el presidencialismo que fortaleció la carta expedida en 1991, el Congreso debería ejercer esa misión con la independencia y el cuidado que requiere un país necesitado de transparencia y de respeto a las leyes. No obstante, la forma en que se ejerce esa función, así como la manera de definir quiénes son los integrantes de las listas de candidatos ha llevado a paralizar en la práctica el papel que deben cumplir los partidos como canalizadores y vigilantes de que se cumpla la voluntad de los electores.



Por eso es tan importante la participación en las elecciones del próximo domingo, y que los colombianos facultados para elegir ejerzan ese derecho de manera libre y espontánea. Lo contrario es permitir que se consoliden los viejos vicios que han clientelizado el ejercicio de la política como la compra de votos y el uso de las nóminas y prebendas oficiales. O que triunfen las propuestas populistas basadas en el desprestigio del Estado, en la división de la sociedad y en las promesas incumplibles.



También será el momento para votar en las consultas para definir algunos de los candidatos que participarán en las presidenciales, algo que afecta el sentido de las elecciones que se realizarán el 13 marzo, inspiradas en la escogencia de quienes ejercerán la facultad de legislar y controlar la actuación de los gobiernos. No obstante esa preocupación, se debe respetar la posibilidad de participar en esas consultas.



Como puede deducirse, la elección del Congreso es fundamental para la democracia colombiana. Por ello es necesario que los ciudadanos utilicen los días que faltan para decidir su participación en ella y para escoger a quienes a su criterio libre pueden ser los mejores representantes de su voluntad durante los próximos cuatro años.