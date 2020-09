El crédito a Avianca

Septiembre 02, 2020 - 11:55 p. m. 2020-09-02 Por: Editorial .

Aunque era previsible, el préstamo que la Nación le hará a Avianca por casi $1,7 billones no deja de ser sorpresivo. Y debe reclamar todas las explicaciones y las seguridades necesarias para garantizar la transparencia y el retorno de recursos que forman parte del patrimonio público y pertenecen a todos los colombianos.



Sin duda, el transporte aéreo, en concreto Avianca, ha sido uno de los sectores más golpeados por las medidas que en todo el mundo se tomaron para enfrentar la pandemia del Covid-19. También es evidente que muchos gobiernos y entidades financieras del orbe han salido a respaldar la que es una industria clave para todas las actividades en el planeta.



En el caso de Colombia y de Avianca, esta aerolínea maneja el 53% del mercado nacional y el 45% del volumen de pasajeros que salen o entran a nuestro país, además de generar cerca de 500.000 empleos entre directos e indirectos, según estimativos conocidos. De ahí la importancia de estudiar la posibilidad de que el Estado intervenga, no sólo en el caso de la empresa citada sino en la posible salvación de las que movilizan el 46% de los pasajeros que usan ese sistema de transporte.



Pero no pueden dejarse de lado las consideraciones y observaciones que desde la Procuraduría General y desde muchos sectores se han producido a raíz del anuncio oficial de utilizar recursos provenientes de un préstamo que sale de los fondos de emergencia creados para enfrentar la pandemia. Y la necesidad de garantizar el retorno de los US $370 millones que prestará Colombia, como parte de los US$2000 millones que se dice son necesarios para asegurar el salvamento.



También está claro que los problemas de Avianca no provienen solo de la crisis causada por el coronavirus. Sabido es que los mayores socios debieron entregar sus acciones y el control de la entidad ante el incumplimiento de un crédito otorgado por una compañía aérea estadounidense, meses antes de que apareciera la pandemia.



Por lo tanto, existe temor explicable sobre la posibilidad de que los recursos que ponga Colombia sean utilizados en menesteres distintos a asegurar la operación que da la caja necesaria para garantizar el retorno de los dineros públicos comprometidos. Si algo de eso ocurriera, el país corre el riesgo de nacionalizar a la brava una empresa que, además de ser extranjera, lleva varios años atravesando una situación difícil causada por la confrontación entre sus mayores accionistas, las circunstancias propias de la industria y las acreencias que ha debido asumir para cumplir sus compromisos.



Esas inquietudes se suman al interrogante sobre la obligación de aplicar idénticos apoyos a los competidores de Avianca, lo que significará responsabilidades de gran importancia para los recursos destinados a la salvación y reactivación de la economía nacional. Y está también la necesidad de atender los pedidos de apoyo del resto de entidades nacionales que operan en otros sectores y necesitan de ese respaldo estatal.



Para ello es importante ante todo actuar con claridad y transparencia, respondiendo como corresponde las observaciones sobre el crédito a Avianca.