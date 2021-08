El concepto de autoridad

Agosto 12, 2021 - 11:55 p. m.

2021-08-12

Por:

Editorial .

Mientras los Centros de Atención Inmediata se van recuperando paulatinamente, en los cruces que se quedaron sin semáforos por el vandalismo de esos días, persiste la presencia de personas que pretenden cobrar por dirigir el tráfico en las intersecciones en las cuales se arrasó la semaforización. Son las consecuencias del caos que vivió la ciudad, que denotan hasta dónde fue afectado el acuerdo social para darle orden a la vida de la ciudad.



La borrasca que se inició el 28 de abril dejó daños materiales que se han ido reparando. Destrucciones en la propiedad privada que en un tiempo deberán ser asumidos por el Estado a través de las condenas por las demandas de los propietarios, y en los servicios públicos como las estaciones del MÍO, la red de semaforización, las vías y los CAI que fueron objeto del vandalismo que aprovechó el confuso mensaje de sus gobernantes.



Dos meses después, el diálogo con las comunidades ha permitido recuperar casi todos los CAI y reconstruirlos. Son sitios creados para tener la Policía lo más cercano posible al ciudadano para que pueda atender su seguridad. No son pues lugares destinados a la represión como algunos pretenden señalarlo, si no espacios destinados a ofrecer un servicio fundamental para asegurar la concordia y la tranquilidad de sus vecinos.



Algo distinto está pasando en la Autopista Simón Bolívar, objeto de bloqueos y tomas que afectaron a uno de los sectores más poblados de la capital vallecaucana. Ahora, y aprovechando que se destruyeron los semáforos, algunas personas se han apoderado de esos lugares e impiden con amenazas la labor de los guardas de tránsito.



Es la anarquía que las autoridades están combatiendo con medidas drásticas. Pero demuestra a su vez que en la ciudad han quedado rezagos más que preocupantes de conductas que desconocen las instituciones creadas para dar orden a la vida ciudadana. Son fenómenos que dejan la sensación de que en Cali se ha perdido el principio de autoridad surgido del acuerdo de la sociedad para garantizar el orden, la convivencia y la seguridad de cada uno de sus integrantes.



Más que medidas coercitivas nacidas de la intención de imponer controles antidemocráticos, los CAI o los guardas de tránsito son producto de la necesidad de la sociedad de tener orden para poder convivir. Con ello se trata de asegurar la aplicación de las leyes para generar tranquilidad y bienestar, y no son medidas autoritarias y dictatoriales como afirman quienes pretenden imponer la anarquía o apropiarse de funciones públicas.



Lo que sucede en Cali nos está diciendo que tenemos que recuperar el principio de autoridad, recuperar la conciencia colectiva para que quienes habitan la ciudad acepten que eso es lo que nos permite vivir tranquilamente. Es restaurar la cultura ciudadana que parece haberse perdido.



Eso no se defiende gastando los recursos públicos en recuperar la imagen de los gobernantes de turno, cuando hay la urgencia de convencer a los ciudadanos sobre la necesidad de acatar el contrato social. Si no existe el concepto de autoridad y no se ejerce como debe ser, la paz y la convivencia entre caleños es imposible.