El clamor de los colombianos

Enero 06, 2022 - 11:55 p. m.

2022-01-06

Por:

Editorial .

A través de las últimas décadas, la seguridad es sin duda una de las grandes preocupaciones de todos los colombianos. Cómo resolver ese fenómeno que el año pasado adquirió dimensiones aún más alarmantes, debería ser una de los grandes objetivos de los gobernantes y legisladores que serán elegidos en los próximos meses.



Aunque parezca increíble, el país se ha acostumbrado a convivir con la violencia que acecha en todas partes a los ciudadanos. Y no sólo aquella que se produce en los campos, producto de la guerra por el control del narcotráfico, de los cultivos ilícitos y en general de un negocio multinacional donde Colombia lleva la peor parte pues no encuentra el apoyo que se requiere de los países consumidores en los cuales también se mueven y se lavan las enormes utilidades y fortunas que produce.



Se trata de aquella que se roba 80.000 celulares al mes, la que produce 2.700 asaltos diarios y causó un incremento del 10% en el número de homicidios, siendo Cali una de las peores damnificadas. Es la que vende toneladas de sustancias ilícitas en las calles de las ciudades, desatando con frecuencia guerras sangrientas por el control del que se ha dado en llamar el microtráfico y genera bandas dedicadas a explotar todos los delitos que giran alrededor de él.



Es, en pocas palabras, la inseguridad que siente y padece el colombiano, lo cual es mucho más que la percepción, palabra con la cual se trata de rebajar la gravedad del asunto. Es la que se disparó el 28 de abril cuando bandas organizadas desataron el vandalismo y sometieron a Cali y al Valle al caos, al racionamiento de alimentos y combustible y a la sensación de desprotección que solo fue superada cuando la Fuerza Pública actuó con la decisión que se requería en tan difíciles momentos.



Para tratar de resolver el problema, el Congreso de la República aprobó la llamada ley de seguridad ciudadana que produjo polémicas y rechazos de una oposición para la cual no debe existir la decisión del Estado de aumentar las medidas necesarias para contener la inseguridad. Fue un aporte que reforma partes importantes de los códigos penal y de procedimiento además de tipificar conductas antisociales que como el porte y uso de las armas hechizas son utilizadas con total impunidad por la delincuencia.



Sin embargo, está claro que esas reformas no alcanzan para terminar con la inseguridad o para detener su crecimiento. En un país tan apegado al legalismo, no es extraño que aparezcan demandas contra la citada ley, así como los esfuerzos para conseguir la impunidad mediante la apelación a los entresijos de las normas que quedan a interpretación de los jueces.



Por ello, lo que el ciudadano está reclamando es la decisión del Estado de derrotar la violencia y la inseguridad que lo está afectando y crece en medio de la aparente indiferencia y el marasmo de una Justicia al parecer abrumada y superada por los miles de procesos que están a su disposición. Es la amenaza que hace exigir la acción decidida del Estado para proteger, recuperar y defender los derechos que reconoce nuestra Constitución Nacional.