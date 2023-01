El cese al fuego bilateral

Para que se cumpla el anhelo de Colombia de ponerle fin a los diferentes conflictos armados que afectan al territorio nacional, no basta con tener buena voluntad o expedir decretos presidenciales. El Eln lo dejó claro ayer, al negar que tenga conocimiento o se acoja al cese al fuego bilateral anunciado por el presidente Gustavo Petro desde el 1 de enero de este año y en el que participarían cinco organizaciones criminales.



A punto de finalizar el 2022 el Primer Mandatario sorprendió al país al informar que en el primer día del nuevo año entraría en vigencia el decreto con el cual se concretaba un pacto de cese al fuego por seis meses entre el Gobierno y el Eln, dos disidencias de las Farc -Nueva Marquetalia y Estado Mayor Central-, y dos grupos que nacieron del paramilitarismo: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En el momento surgieron las primeras dudas sobre cómo se realizará ese proceso y cuáles serán las condiciones.



Se cuestiona, por ejemplo, si el cese al fuego conlleva un despeje de los

territorios donde operan esas delincuencias organizadas. También surge la pregunta sobre qué va a pasar con la lucha contra el narcotráfico, el combate a la minería ilegal y contra la extorsión, que son algunas de las actividades delictivas con las cuales se financian esas agrupaciones. Y más complejo aún: en qué casos podrá intervenir la Fuerza Pública.



La respuesta del Gobierno Nacional llegó a través del Ministro del Interior. En conferencia de prensa aseguró que “se definirán los protocolos con cada organización de forma individual”, aunque la logística será la misma para todos, que no habrá despeje de territorios y cada dos meses se rendirán cuentas para informar cómo avanza el proceso. Si bien sus declaraciones no dilucidaron la mayoría de las dudas ni brindaron tranquilidad, fue importante conocer el respaldo y acompañamiento anunciados por la ONU, la OEA, la Iglesia Católica y organizaciones sociales de las regiones donde se realizarán los procesos.

Con el comunicado del Comando Central del Eln, en el cual aseguran que la decisión del Presidente no fue negociada y de momento no se acogerán a ella, surgen nuevos cuestionamientos. Por ejemplo, por qué el mandatario de los colombianos resolvió adelantar un cese al fuego sin discutir las condiciones con los grupos ilegales involucrados. O más grave aún, si se trata de un acto unilateral y no bilateral, lo que supondría que el Gobierno está renunciando a su deber de mantener el Estado de Derecho y proteger de la criminalidad cada centímetro del suelo patrio.

Anoche la Casa de Nariño anunciaba para hoy una respuesta oficial a las declaraciones del grupo guerrillero.



Colombia, sin duda, quiere la paz que le ha sido esquiva durante décadas y no se ha conseguido a pesar de los acuerdos y negociaciones adelantados con grupos armados ilegales, como se hizo con las Farc hace seis años. Pero esa ‘Paz Total’ en la que se empeñan el presidente Gustavo Petro y su gobierno no puede ser a cualquier precio, mucho menos dejando el camino libre al crimen organizado para que continúe con sus actividades ilícitas, exponiendo a la población que vive en los territorios afectados e impidiendo que las Fuerza Pública haga la labor que le corresponde.