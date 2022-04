El cambio en Chile

Abril 28, 2022 - 11:55 p. m.

2022-04-28

Por:

Editorial .

Lo que antes despertó euforia en Chile, hoy es objeto de escepticismo y rechazo. Y si bien avanzan los intentos por lograr los cambios que exigieron los chilenos con sus protestas de octubre de 2019 y con la elección del candidato del partido comunista como su presidente, todo indica que la decepción se está apoderando de un país inmerso en la incertidumbre sobre su futuro.



La protesta nacida de un alza del pasaje en el transporte público fue larga, difícil y desestabilizadora. Y desencadenó una especie de obsesión por reformar las instituciones, al punto en que el presidente de entonces, el derechista Sebastián Piñera, se vio obligado a citar a una asamblea constituyente que se debe encargar de reemplazar la que fue aprobada en 1980 y permitió el final de la dictadura de Augusto Pinochet.



Todo indicaba que con ello se terminaba el largo período de prosperidad y a su vez de debates sobre las inequidades y las desventajas que genera el liberalismo económico. Con todo y las críticas, esa constitución permitió el regreso de la paz, de la tolerancia y de la alternación civilizada entre los representantes del socialismo y de los partidos que encarnan los ideales de derecha.



Pero llegó la revuelta y con ello la exigencia de una democracia abierta en la cual los partidos y dirigentes tradicionales debieron ceder el espacio a las expresiones que encarnaron la protesta. Se definió un intricado modelo compuesto por exigencias, representación paritaria e instancias, que debe culminar el próximo 4 de septiembre, cuando un referendo diga si los chilenos aprueban o no el texto que acuerden en la llamada Convención Constitucional.



Y se eligió esa asamblea en la cual los partidos tradicionales quedaron en minoría mientras llegaron a ella los exponentes de la más diversa variedad de corrientes de pensamiento, de líneas de acción o de agrupaciones populares y políticas. Los resultados se están viendo en propuestas como la eliminación del Congreso, el poder Legislativo que junto con el Ejecutivo y el Judicial garantiza el control del Estado basado en la independencia de esos poderes y a la vez en su colaboración.



Como consecuencia, los chilenos muestran una fatiga sobre lo que está sucediendo, cuyo mayor asomo fue la abstención del 60% en la elección presidencial que dejó a Gabriel Boric del partido comunista como su ganador. Ahora, en un mes, el flamante dirigente estudiantil y líder de la protesta de 2019 cae en su aprobación a cifras negativas, y la constituyente se acerca a un final incierto, reflejado en encuestas que muestran la posibilidad de que el 45% de los electores rechacen la nueva constitución mientras lo aprueban sólo el 38%.



Y entre tanto, las expectativas de crecimiento y estabilidad de la economía chilena no son las mejores, lo que añade más desconfianza, más incertidumbre y menos claridad sobre el futuro del que en un momento fuera el país con mayor desarrollo del continente americano. Lo cual lleva a preguntar cómo puede lograrse la construcción de un liderazgo claro que permita enfrentar con certeza los retos que implican los deseos de cambio que expresaron hace dos años los chilenos y no pueden ser ignorados.