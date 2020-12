El año de la esperanza

Diciembre 27, 2020

En un siglo marcado por el progreso, las guerras mundiales y la aparición de las potencias nucleares capaces de destruir la tierra, la humanidad se encontró con el reto de un enemigo microscópico que durante un año puso en riesgo todo lo construido durante décadas y siglos. Ahora, el 2021 debe ser el principio de una recuperación tan necesaria como esperada por los más de siete mil millones de habitantes del planeta.



Muchos son los análisis que desde todos los puntos de vista se han realizado para tratar de poner en sus justas dimensiones lo que ha ocurrido en los últimos doce meses y a partir de la aparición del Covid-19. El hecho es que el coronavirus removió los cimientos mismos sobre los cuales se construyeron la economía moderna, la integración de los pueblos y el progreso, al poner en grave e inminente peligro la salud de los seres humanos y descubriendo su impotencia para enfrentar la amenaza.



Un año después, el hombre ya tiene una respuesta en la vacuna que surgió en un tiempo no imaginado de diez meses, lo que demuestra su capacidad para superar las peores circunstancias si utiliza la ciencia con los propósitos correctos. Por ello, el 2021 debe ser el año de la recuperación y de la esperanza, así como el punto de partida de una nueva época nacida sin duda de las difíciles experiencias que hemos vivido en el 2020.



Son muchos los aspectos que sentirán y sufrirán el impacto de esa revolución que deberá producirse en la ciencia para controlar el Covid-19, pero también para preparar a la humanidad sobre el surgimiento de una amenaza biológica que, si bien era una hipótesis remota para muchos, hoy es una realidad cruda que se ha llevado la vida de casi dos millones de personas. Ahora, esa realidad obliga a abrir el espacio que sea necesario para estar listos frente a la aparición de más peligros de ese tipo y para reaccionar con rapidez frente a sus letales consecuencias.



También es el momento para evaluar lo que ocurrió y el enorme impacto que tuvo en la economía mundial, con duros y difíciles resultados para nuestro país y nuestra sociedad. Gracias a la solidez de lo alcanzado hasta ahora, Colombia ha podido superar el momento no obstante las consecuencias sin duda graves que ha debido afrontar.



De igual manera, las relaciones laborales han tenido que adecuarse a la situación planteada por la pandemia. Aunque es claro que se produjo una caída enorme en el empleo y la generación de riqueza, no es menos cierto que la tecnología permitió crear soluciones con las cuales se limitó al máximo lo que pudo ser una debacle de incalculables alcances.



Y así puede decirse de muchas actividades, casi todas las que ha creado el progreso. Ahora, y una vez lograda la vacuna que devuelve la tranquilidad, el 2021 debe ser el año de la reactivación en todos los campos de la actividad internacional, nacional y local. Es el año de la esperanza para no olvidar lo que ha ocurrido, para volver a creer, para aprender de la dura experiencia que aún no termina y reafirmar la capacidad de los seres humanos para superar los peores momentos y los más grandes desafíos.