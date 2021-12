El año ambiental

Diciembre 28, 2021 - 11:55 p. m.

2021-12-28

Entre incendios, inundaciones, temperaturas sin precedentes, fenómenos extremos y promesas para enfrentar el cambio climático transcurrió el 2021. Las preocupaciones por el futuro del Planeta crecen, hay mayor conciencia de que se debe actuar sin más dilaciones, aunque siguen sin verse los resultados para conjurar el panorama que se vislumbra para la Tierra y sus habitantes.



El año empezó con California ardiendo, poblaciones arrasadas por el fuego y millones de hectáreas de bosques destruidas por las conflagraciones que se extendían sin control hacia los estados de Oregón y Washington. Fueron 48.725 incendios los ocurridos en el país norteamericano que afectaron 2,6 millones de hectáreas de tierras, las cifras más altas de las que se tengan referencia. Suerte parecida corrieron Turquía, España o Grecia y la historia se repitió en las selvas del Amazonas en Brasil o Perú.



Aún no se controlaban esos incendios cuando la lluvia causó estragos en Alemania y Bélgica que sucumbieron a las inundaciones y sus muertos se contaron por centenares. Comenzaron entonces las predicciones de la llegada de La Niña para la segunda mitad del año y países como Colombia entraron en alerta buscando su preparación para los posibles desastres. Mientras esos anuncios se hacían, Canadá vivía la peor época de calor, con temperaturas de 46,6 grados centígrados en regiones que nunca las habían vivido y para la que no estaban preparadas. El resultado fueron 569 muertos.



Por esa época comenzó la temporada de huracanes en el Atlántico, que fueron menos comparados con el 2020 pero con fenómenos inimaginables como el de Ida que se formó en agosto, entró por el Golfo de México, tocó tierra en Nueva Orleans y se desplazó hacia el norte hasta llegar a Nueva York sin perder fuerza y causando daños costosos en la costa este de los Estados Unidos. El remate en el norte del continente fueron los tornados en rama diciembre que en dos días dejaron xxx muertos en seis estados.



Son esos fenómenos naturales, normales en un planeta en evolución pero que han cogido más fuerza en los años recientes por el cambio climático y el calentamiento del planeta, los que tienen a la humanidad en máxima alerta y buscando soluciones que eviten un aumento mayor de la temperatura global. De eso se trató la Conferencia de las Partes, COP 26, realizada en noviembre en Glasgow, Escocia, y en la que se buscaba concretar las acciones del Acuerdo de París para reducir las emisiones de carbono.



Como siempre se hicieron promesas, se plantearon metas como las que Colombia presentó en su plan 2050 con el que espera bajar a cero la deforestación en los próximos años y disminuir en un 50% sus emisiones de CO2 . ¿Se pasará del discurso al hecho? En este punto no hay otra opción.



Lo bueno es que hay más conciencia, se trabaja para hacer la conversión hacia energías limpias y hay una nueva generación decidida a salvar el planeta y su futuro. A nivel nacional se debe reconocer el compromiso por tener una legislación moderna con la aprobación de la ley de acción climática y la de delitos ambientales para castigar a quienes atentan contra sus recursos naturales. Ahora hay que llevarlas a la práctica para detener la pérdida del patrimonio ecológico, proteger a quienes lo cuidan y salvaguardar la riqueza invaluable que significa su biodiversidad. El 2022 será decisivo.