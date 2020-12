El agua en la bolsa

Diciembre 14, 2020 - 11:55 p. m. 2020-12-14 Por: Editorial .

Hay bienes que le pertenecen a la humanidad. Como el agua, que se pretende convertir en objeto de las bolsas de valores, lo que significa ponerle un precio que se puede manipular en el mercado a merced de la capacidad de compra de los inversionistas.



Todo nace de lo que los especuladores consideran ya un recurso escaso que puede ser objeto de la oferta y la demanda lo cual la hace merecedora de la cotización en las bolsas. Lo paradójico es que el 70% de la superficie de la tierra es agua aunque se necesitan inversiones para su tratamiento, en el caso del mar, o de purificación para el consumo humano.



Es fácil comprender cómo y por qué el agua ingresa al mercado de Wall Street; es el afán de riqueza la razón para que se proyecte el valor de un elemento sin el cual no existen la tierra ni las especies, incluyendo los seres humanos, o por qué aplica por ahora solo para los índices de California, en los Estados Unidos. En términos sencillos quiere decir que desde ya es posible realizar contratos de compra y venta a largo plazo, pactando el precio y una cantidad determinada y asegurando que se dispondrá del líquido cuando se necesite, así haya escasez.



Como California, en los Estados Unidos, es uno de los lugares del planeta que lleva años sufriendo por la falta de agua, consecuencia del cambio climático que ahí se manifiesta con periodos prolongados de sequía que obligan a estrictos racionamientos, los agricultores e industriales quieren garantizar que no les faltará en un futuro cercano. Por ello la cotización que ya era una práctica común desde hace dos años en ese Estado, ahora pasó a las ligas mayores, las de la Bolsa de Nueva York.



Pero si existe un recurso con el que no se puede jugar en los mercados, ese es el agua. Para resumirlo, porque es la vida misma y si no se asegura que todos los seres humanos tendrán acceso a él incluido el necesario para garantizar su salubridad, que los pequeños y grandes agricultores podrán disponer del líquido para regar sus cultivos o que se podrá calmar la sed de los rebaños, se estará creando una amenaza para la humanidad.



Es imposible desconocer que como consecuencia del daño al que se ha sometido a la Tierra y el crecimiento de la población global, la escasez ya afecta a países y continentes. Las fuentes de agua disminuyen a gran velocidad en la medida en que se destruyen los páramos, se deforestan selvas y bosques, se agotan ríos por la minería ilegal y la contaminación o se deshielan los glaciares. El panorama no es prometedor, ni habrá soluciones mientras la recuperación y la conservación ambiental sigan por fuera de la agenda real de todos los gobiernos o los acuerdos internacionales se queden en letras que no se aplican.



Si a esa realidad se suma la posibilidad de que al agua se le ponga precio y sea objeto de especulación, que esté al vaivén de los mercados de valores y que se convierta en un negocio rentable, en riesgo se estará poniendo a la población mundial. Por ello, lo que queda es que sean los Estados los que defiendan el acceso a ese recurso, un derecho básico de la humanidad hoy bajo amenaza.