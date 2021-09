Diálogos sin futuro

Septiembre 05, 2021 - 11:55 p. m.

Con los rituales característicos de la diplomacia internacional, se siguen desarrollando en México los diálogos de la dictadura que manda en Venezuela y la fragmentada oposición que reclama garantías, elecciones libres y respeto por la libertad. Sin embargo, el pesimismo es la nota que puede destacarse, no obstante que se hayan producido gestos como la liberación de algunos dirigentes presos, la expresión más contundente de el totalitarismo que representa Nicolás Maduro y manejan en la sombra los militares.



En medio del hermetismo característico de esos procesos cuando son dirigidos por Noruega y en los cuales participan miembros de la comunidad internacional como garantes y testigos, se conoce que fue liberado el exdiputado Fredy Guevara, amigo del presidente interino Juan Guaidó y quien hoy forma parte de la mesa de negociación como su representante. Y que varios de los nueve partidos y movimientos en los que se ha fragmentado la oposición venezolana, ya anunciaron su participación en las elecciones del próximo 21 de noviembre que definirán la nueva composición de la Asamblea Nacional.



De resto, poco ha cambiado. Por ejemplo, aún no se conoce si la dictadura se ha comprometido en ofrecer y respetar las garantías absolutas que permitan adelantar la campaña a los partidos que participen en el certamen y, más importante aún, si se evitarán los fraudes y las extorsiones que aplican a los venezolanos para que voten a favor de los candidatos de los grupos gobiernistas. De otra parte, cada vez parece más claro que ni Maduro ni sus aliados en las Fuerza Armadas están dispuestos a aceptar que se convoque a elecciones presidenciales y a entregar el poder en caso de que gane la oposición.



Lo que sí se conoce es el afán por lograr algún tipo de reconocimiento que permita levantar las sanciones que tanto los Estados Unidos como la Unión Europea le han impuesto a la tiranía, ante la asfixia a la cual condenaron la democracia y los abusos permanentes contra cualquiera que se atreva a criticar a quienes monopolizaron el Estado. Sin embargo, cada vez es más notorio que algunos de esos partidos opositores son proclives a participar, aún sabiendo que no existen las garantías sobre el respeto a la libertad de los venezolanos para escoger sus gobernantes o sobre el acatamiento a la voluntad soberana del pueblo.



Esos son dos requisitos fundamentales de cualquier democracia en el mundo. Y son ellos los que precisamente desaparecieron con la consolidación del chavismo y la intervención descarada de los militares para reprimir la inconformidad. El resultado está en la descomposición moral que caracteriza al régimen, en la destrucción de la economía y la consecuente pobreza que ha ocasionado la diáspora de cinco millones de venezolanos que andan por el mundo en busca de un futuro que no encuentran en su patria.



Pero los diálogos en México se mantienen, y no sería extraño que Maduro y sus socios consigan algo de lo que buscan, aprovechando claro está el fraccionamiento casi irredimible entre algunas de las facciones en las que está dividida la oposición venezolana.

